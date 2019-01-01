مواعيد مباريات الجولة 15 من الدوري الإيطالي، القنوات الناقلة والترتيب

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ستنطلق مباريات الجولة الـ15 من الدوري الإيطالي يوم الجمعة المقبل 6 ديسمبر 2019 ميلادياً، الموافق 9 ربيع الأخرة 1441 هجرياً، وستكون البداية بمباراة القمة هذه الجولة والتي ستجمع الإنتر المتصدر ضد روما الذي يتحسن تدريجياً مع فونيسكا.

سيشهد اليوم التالي بعض المواجهات المرتقبة، مثل أتالانتا الذي سيستضيف هيلاس فيرونا، سيسعى نابولي لمصالحة جماهيره عندما يتقابل مع أودينيزي، ويملك لاتسيو فرصة للاقتراب أكثر من فرق الصدارة عندما يواجه يوفنتوس الذي تعثر في الجولة الماضية.

ستُقام بقية مباريات الجولة يوم الأحد وأبرز المواجهات فيها مقابلة كالياري مفاجأة الموسم الذي يحتل المركز الرابع ضد ساسولو، واللقاء الختامي المرتقب الذي سيجمع بين ميلان وبولونيا على ملعب الأخير.

في هذا التقرير نستعرض معكم مباريات الجولة 15 من الدوري الإيطالي ، القنوات الناقلة، أبرز الغائبين وجدول ترتيب البطولة.

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موعد مباريات الدوري الإيطالي 2019-20 - الجولة 15:

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة الإنتر - روما سان سيرو الجمعة 6 ديسمبر 2019،

9 ربيع الأخرة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 4 أتالانتا - هيلاس فيرونا أتلتيي أزوري السبت 7 ديسمبر 2019،

10 ربيع الأخرة 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 أودينيزي - نابولي فريولي السبت 7 ديسمبر 2019،

10 ربيع الأخرة 1441،

19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 لاتسيو - يوفنتوس أولمبيكو السبت 7 ديسمبر 2019،

10 ربيع الأخرة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 4 ليتشي - جنوى فيا ديل ماري الأحد 8 ديسمبر 2019،

11 ربيع الأخرة 1441،

13:00 مصر، 14:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 سبال - بريشيا باولو مازا الأحد 8 ديسمبر 2019،

11 ربيع الأخرة 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS HD 9 ساسولو - كالياري تريكولوري الأحد 8 ديسمبر 2019،

11 ربيع الأخرة 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS HD 8 تورينو - فيورنتينا تورينو الأولمبي الأحد 8 ديسمبر 2019،

11 ربيع الأخرة 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 سامبدوريا - بارما لويجي فيراريس الأحد 8 ديسمبر 2019،

11 ربيع الأخرة 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 بولونيا - ميلان ريناتو دالارا الأحد 8 ديسمبر 2019،

11 ربيع الأخرة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 4

أبرز الغائبين عن الجولة 15 في الدوري الإيطالي:

للإصابة للإيقاف جيورجيو كيليني - يوفنتوس روبين أولسن - كالياري دوجلاس كوستا - يوفنتوس لا يوجد أندريا رابيو - يوفنتوس لا يوجد أليكس ساندرو - يوفنتوس لا يوجد ميراليم بيانيتش - يوفنتوس لا يوجد أنتي ريبيتش - ميلان لا يوجد ريكاردو رودريجيز - ميلان لا يوجد جيانلويجي دوناروما - ميلان لا يوجد لوكاس باكيتا - ميلان لا يوجد أركاديوش ميليك - نابولي لا يوجد فوزي غلام - نابولي لا يوجد مالكويه - نابولي لا يوجد لورينزو إنسيني - نابولي لا يوجد أليكسيس سانشيز - الإنتر لا يوجد ماتيو بوليتانو - الإنتر لا يوجد ستيفانو سينسي - الإنتر لا يوجد نيكولو باريلا - الإنتر لا يوجد أليساندرو فلورينزي - روما لا يوجد ليوناردو سبيناتزولا - روما لا يوجد بريان كريستانتي - روما لا يوجد دافيدي زاباكوستيا - روما لا يوجد نيكولا كالينيتش - روما لا يوجد

جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2019-20: