مواعيد مباريات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي، القنوات الناقلة والترتيب

الغيابات، مواعيد المباريات، الحكام، الملاعب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي 2019-20

أبانوب صفوت

تنطلق مباريات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت 30 نوفمبر 2019 ميلادياً، الموافق 3 ربيع الأخرة 1441 هجرياً، قبل بداية ديسمبر وهو أكثر الشهور ازدحاماً بالمباريات في إنجلترا بسبب فترة الكريسماس.

ستبدأ لقاءات هذه الجولة بمواجهة ليست سهلة لحامل اللقب مانشستر سيتي عندما يزور نيوكاسل يونايتد على ملعب سانت جيمس بارك، وفي نفس اليوم سيستضيف المتصدر ليفربول نظيره برايتون في مواجهة تبدو غير صعبة على الورق.

يسعى تشيلسي لتعويض خسارته أمام مانشستر سيتي في الجولة الماضية عندما يستقبل وست هام يونايتد في ديربي لندني، كما سيحاول توتنهام تحقيق انتصاره الثاني على التوالي تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو عندما يواجه بورنموث.

سيتقابل مانشستر يونايتد يوم الأحد مع أستون فيلا المنتشي بالانتصار على نيوكاسل يونايتد، في مباراة لا تقبل القسمة بالنسبة لسولشار بعد التعثر في الأسبوع الماضي والتعادل مع شيفيلد يونايتد 3/3 في مباراة مثيرة، كما سيرغب أرسنال في مصالحة جماهيره عندما يلاقي نورويتش سيتي.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم كل ما تريد معرفته عن الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي 2019-20، مواعيد المباريات، الحكام، الملاعب، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين.

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مواعيد مباريات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي 2019-20

المباراة الملعب الموعد الحكم القنوات الناقلة نيوكاسل يونايتد - مانشستر سيتي سانت جيمس بارك السبت 30 نوفمبر 2019،

3 ربيع الأخرة 1441،

14:30 مصر، 15:30 السعودية كريس كافانا beIN SPORTS HD 2 تشيلسي - وست هام يونايتد ستامفورد بريدج السبت 30 نوفمبر 2019،

3 ربيع الأخرة 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية جوناثان موس لم تًحدد بعد ليفربول - برايتون أنفيلد السبت 30 نوفمبر 2019،

3 ربيع الأخرة 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية مارتن أتكينسون beIN SPORTS HD 2 توتنهام - بورنموث ويمبلي السبت 30 نوفمبر 2019،

3 ربيع الأخرة 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية لي ماسون لم تُحدد بعد بيرنلي - كريستال بالاس تيرف مور السبت 30 نوفمبر 2019،

3 ربيع الأخرة 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية بيتر بانكس لم تُحدد بعد ساوثامبتون - واتفورد سانت ماري السبت 30 نوفمبر 2019،

3 ربيع الأخرة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية مايكل أوليفر beIN SPORTS HD 2 نورويتش سيتي - أرسنال كارو رود الأحد 1 ديسمبر 2019،

4 ربيع الأخرة 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية بول تيرني لم تُحدد بعد وولفرهامبتون - شيفيلد يونايتد مولينيو الأحد 1 ديسمبر 2019،

4 ربيع الأخرة 1441، 16:00 مصر، 17:00 السعودية دافيد كوتي لم تُحدد بعد مانشستر يونايتد - أستون فيلا أولد ترافولد الأحد 1 ديسمبر 2019،

4 ربيع الأخرة 1441،

18:30 مصر، 19:30 السعودية كريج باوسون beIN SPORTS HD 2 ليستر سيتي - إيفرتون ووكرز الأحد 1 ديسمبر 2019،

4 ربيع الأخرة 1441،

18:30 مصر، 19:30 السعودية جراهام سكوت beIN SPORTS HD 2

أبرز الغائبين عن الجولة 14 في الدوري الإنجليزي:

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للإصابة للإيقاف داني سيبايوس - آرسنال فابينيو - ليفربول ريس نيلسون - آرسنال سيمون فرانسيس - بورنموث أنطونيو روديجير - تشيلسي لا يوجد روبين لوفتيس تشيك - تشيلسي لا يوجد جيان فيليب جبامين- إيفرتون لا يوجد أندريه جوميش - إيفرتون لا يوجد ناثانيل كلاين - ليفربول لا يوجد جويل ماتيب - ليفربول لا يوجد سيرجيو أجويرو - مانشستر سيتي لا يوجد إيمريك لابورت - مانشستر سيتي لا يوجد أليكساندر زينشينكو - مانشستر سيتي لا يوجد ليروي ساني - مانشستر سيتي لا يوجد سكوت ماكتوميناي - مانشستر يونايتد لا يوجد بول بوجبا - مانشستر يونايتد لا يوجد هوجو لوريس - توتنهام لا يوجد ميشيل فورم - توتنهام لا يوجد

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2019-20: