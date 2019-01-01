مواعيد مباريات الجولة السادسة من الدوري السعودي، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين

مواعيد المباريات، القنوات الناقلة والغيابات، وكل ما تريد معرفته عن الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-20

أحمد جمال

تنطلق مواجهات الجولة السادسة من الدوري السعودي 2019-20 يوم الخميس القادم 3 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 4 صفر 1441 هجرياً، والتي ستبدأ بمباراة ضمك ضد الوحدة بمدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

وفي اليوم الثاني من الجولة سيحل الحزم ضيفاً على الاتحاد بمدينة الملك عبد الله الرياضية في تمام الساعة الثامنة وعشر دقائق بتوقيت السعودية، والتي ستكون بعد مباراة الفتح ضد الرائد التي سيستضيفها ملعب الأمير عبد الله بن جلوي.

وفي اليوم الآخير من الجولة السادسة من الدوري السعودي 2019-20، سنكون على موعد مع مباراة الهلال ضد الاتفاق في تمام الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة، والتي سيستضيفها ملعب الأمير محمد بن فهد، كما سيحل الشباب ضيفاً على العدالة بملعب الأمير عبد الله بن جلوي.

كما سيحل الأهلي صاحب المركز الخامس ضيفاً ثقيلاً على الفيحاء على ملعب الملك سلمان، في فرصة جيدة لمحاولة تحسين ترتيب الراقي في الجدول، وفي ختام الجولة سيحل أبها ضيفاً على التعاون بمدينة الملك عبد الله الرياضية.

سيغيب النصر عن مواجهات الجولة بعد تأجيل مباراته ضد الفيصلي ليصبح يوم الأربعاء 6 نوفمبر القادم.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات الجولة السادسة من الدوري السعودي 2019-20، القنوات الناقلة، جدول الترتيب والغيابات قبل بداية الجولة.

مواعيد مباريات الدوري السعودي 2019-20 - الجولة السادسة

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المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة ضمك - الوحدة مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية الخميس 3 أكتوبر 2019،

4 صفر 1441،

18:35 السعودية، 17:35 مصر KSA SPORTS الفتح - الرائد ملعب الأمير عبد الله بن جلوي الجمعة 4 أكتوبر 2019،

5 صفر 1441،

20:05 السعودية، 19:05 مصر KSA SPORTS الاتحاد - الحزم مدينة الملك عبد الله الرياضية الجمعة 4 أكتوبر 2019،

5 صفر 1441،

20:10 السعودية، 19:10 مصر KSA SPORTS الاتفاق - الهلال ملعب الأمير محمد بن فهد السبت 5 أكتوبر 2019،

6 صفر 1441،

18:00 السعودية، 17:00 مصر KSA SPORTS العدالة - الشباب ملعب الأمير عبد الله بن جلوي السبت 5 أكتوبر 2019،

6 صفر 1441،

18:05 السعودية، 17:05 مصر KSA SPORTS الفيحاء - الأهلي مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية السبت 5 أكتوبر 2019،

6 صفر 1441،

18:20 السعودية، 17:20 مصر KSA SPORTS التعاون - أبها مدينة الملك عبد الله الرياضية السبت 5 أكتوبر 2019،

6 صفر 1441،

20:10 السعودية، 19:10 مصر KSA SPORTS النصر - الفيصلي لم يتحدد بعد الأربعاء 6 نوفمبر 2019،

9 ربيع الأول 1441، KSA SPORTS

أبرز الغائبين عن الجولة السادسة من كأس الأمير محمد بن سلمان:

للإصابة للإيقاف محمد الكويكبي - الاتفاق أرسينيو نونيز - الفيحاء حمد الجهيم - الفيحاء عبد الإله المالكي - الاتحاد مشاري الثمالي - الفيصلي لا يوجد

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ترتيب الدوري السعودي قبل الجولة السادسة 2019-20: