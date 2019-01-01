موعد مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري، الترتيب والقنوات الناقلة

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أبانوب صفوت

تنطلق مواجهات الجولة السابعة من الدوري المصري 2019-20 يوم الثلاثاء القادم 10 ديسمبر 2019، وستجمع المباراة الافتتاحية لهذه الجولة بين إنبي والجونة في لقاء هام للغاية للطرفين من أجل الهروب من مناطق الهبوط.

كان الأسبوع الماضي قد شهد تحقيق إنبي للفوز الأول له هذا الموسم على حساب الزمالك بهدفين لهدف، وسقوط بيراميدز في فخ التعادل مع أسوان بهدفين لكل فريق، وفي المقابل واصل الأهلي عروضه القوية والممتعة مع فايلر واكتسح الجونة خارج أرضه برباعية نظيفة.

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استكمالاً لمباريات الجولة السابعة، سيستضيف الإنتاج الحربي نظيره سموحة في مباراة متكافئة بين أصحاب المركزين الحادي عشر والسادس على الترتيب، وفي اليوم التالي سيتقابل الإسماعيلي مع مصر المقاصة في فرصة جديدة لبرازيل الكرة المصرية من أجل تحسين وضعهم في جدول الترتيب في المركز الثاني عشر.

ينتظر فريق مصر مباراة صعبة أمام حرس الحدود الذي يتواجد في المركز السابع ولكنه سيدخل اللقاء منتشياً بالفوز الأول له في الدوري والذي حققه الأسبوع الماضي أمام وادي دجلة بهدف نظيف، وفي ختام مباريات اليوم سيتواجه الأهلي مع المتذيل وادي دجلة في مباراة تبدو سهلة نظرياً للمارد الأحمر.

ستقام قمة مباريات هذه الجولة يوم الخميس 12 ديسمبر وستجمع بين بيراميدز الذي لم يتلقَ أي خسارة هذا الموسم حتى الآن وبين الزمالك الذي يرغب ببدء صفحة جديدة مع مدربه كارتيرون من أجل اللحاق بركب المنافسة على الدوري قبل فوات الآوان.

في هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات الجولة، أبرز الغائبين وترتيب جدول الدوري المصري.

موعد مباريات الدوري المصري 2019-20 - الجولة السابعة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة الجونة - إنبي استاد الجونة الثلاثاء 10 ديسمبر 2019،

17:00 مصر لم يتحدد بعد On Sport HD - Nile Sport الإنتاج الحربي - سموحة استاد السلام الثلاثاء 10 ديسمبر 2019،

19:30 مصر لم يتحدد بعد On Sport HD - Nile Sport الإسماعيلي - مصر المقاصة استاد الإسماعيلية الأربعاء 11 ديسمبر 2019،

17:00 مصر لم يتحدد بعد - حرس الحدود - نادي مصر استاد حرس الحدود الأربعاء 11 ديسمبر 2019،

17:00 مصر لم يتحدد بعد - وادي دجلة - الأهلي استاد السلام الأربعاء 11 ديسمبر 2019،

17:00 مصر لم يتحدد بعد On Sport HD - Nile Sport الاتحاد السكندري - طنطا استاد الاسكندرية الخميس 12 ديسمبر 2019،

14:30 مصر لم يتحدد بعد On Sport HD - Nile Sport المصري - المقاولون استاد السويس الجديد الخميس 12 ديسمبر 2019،

17:00 مصر لم يتحدد بعد On Sport HD - Nile Sport الزمالك - بيراميدز استاد القاهرة الخميس 12 ديسمبر 2019،

19:30 مصر لم يتحدد بعد On Sport HD - Nile Sport أسوان - طلائع الجيش استاد أسوان الأحد 29 ديسمبر 2019،

14:30 مصر لم يتحدد بعد On Sport HD - Nile Sport

أبرز الغائبين عن الجولة السابعة في الدوري المصري

للإصابة للإيقاف محمود جنش - الزمالك لا يوجد محمود متولي - الأهلي لا يوجد كريم نيدفيد - الأهلي لا يوجد محمد محمود - الأهلي لا يوجد

جدول ترتيب الدوري المصري 2019-20