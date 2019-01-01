موعد مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري، الترتيب والقنوات الناقلة

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أحمد جمال

تنطلق مواجهات الجولة الرابعة من الدوري المصري 2019-20 يوم الخميس القادم 17 أكتوبر 2019، وستكون المباراة الأولى بين نادي مصر الصاعد حديثاً للدوري الممتاز ضد الجونة.

رسميًا - تأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك

كانت الجولة السابقة للأهلي كالجولات السابقة منذ بداية الدوري، فقد استطاع المارد الأحمر أن يُمطر شباك نادي أسوان بخماسية مقابل هدف، ليستمر في صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة حتى الآن، وبقوة هجومية ترتفع وتيرتها من مباراة إلى أخرى، أما الفارس الأبيض ضد نادي مصر، وبعد أن كانت الآمال عاليةً بين الجماهير في الاستمرار في الصدارة حدثت حالة من الإحباط بانتهاء المباراة بالتعادل بنتيجة (1-1)، ليحتل القلعة البيضاء المركز الرابع برصيد 7 نقاط.

كما استطاع أيضاً طلائع الجيش إيقاف تقدم بيراميدز بعد تقديم مباراة قوية أنتهت بالتعادل بنتيجة (2-2)، في حين أن الاتحاد السكندري قد استطاع أن ينتصر على المصري البورسعيدي بهدف دون رد، ليرتفع رصيدهم إلى النقطة السادسة محتلاً للمركز الخامس.

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كان من المقرر لنا أن نُشاهد قمة الدوري المصري في هذه الجولة، والتي يلتقي فيها قطبي الدوري وهما الأهلي والزمالك، ولكن تم تأجيل المباراة لأجل غير مسمى، كما تم تأجييل مباراة المقاولون ضد أسوان أيضاً، وقد تأجلت أيضاً مباراة طنطا ضد طلائع الجيش بسبب بطولة كأس العالم العسكرية المُقامة في الصين في الفترة من 16 وحتى 29 أكتوبر الجاري.

موعد مباريات الدوري المصري 2019-20 - الجولة الرابعة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة نادي مصر - الجونة استاد الكلية الحربية الخميس 17 أكتوبر 2019،

15:00 مصر لم يتحدد بعد On Sport HD - Nile Sport مصر المقاصة - المصري استاد الجيش الخميس 17 أكتوبر 2019،

17:30 مصر لم يتحدد بعد On Sport HD - Nile Sport إنبي - الإنتاج الحربي بتروسبورت الخميس 17 أكتوبر 2019،

17:30 مصر لم يتحدد بعد On Sport HD - Nile Sport بيراميدز - سموحة ملعب 30 يونيو الخميس 17 أكتوبر 2019،

20:00 مصر لم يتحدد بعد On Sport HD - Nile Sport المقاولون - أسوان استاد المقاولون العرب مؤجلة لم يتحدد بعد - الاتحاد السكندري - وادي دجلة استاد الاسكندرية الجمعة 18 أكتوبر 2019،

17:30 مصر لم يتحدد بعد On Sport HD - Nile Sport الإسماعيلي - حرس الحدود استاد الإسماعيلية الجمعة 18 أكتوبر 2019،

20:00 مصر لم يتحدد بعد On Sport HD - Nile Sport الأهلي - الزمالك - مؤجلة لم يتحدد بعد - طنطا - طلائع الجيش - مؤجلة لم يتحدد بعد -

أبرز الغائبين عن الجولة الرابعة في الدوري المصري

للإصابة للإيقاف عمرو السولية - الأهلي محمد فتحي - بيراميدز محمود عبد العزيز "زيزو" - الزمالك لا يوجد محمود متولي - الأهلي لا يوجد كريم نيدفيد - الأهلي لا يوجد جيرالدو - الأهلي لا يوجد صالح جمعة - الأهلي لا يوجد

جدول ترتيب الدوري المصري 2019-20