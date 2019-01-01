مواعيد مباريات الجولة الرابعة من الدوري السعودي، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين

مواعيد المباريات، القنوات الناقلة والغيابات، وكل ما تريد معرفته عن الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-20

أحمد جمال

أنتهت الجولة الثالثة من الدوري السعودي وأصبحنا على مشارف بداية الجولة الرابعة، حيث ستبدأ مواجهات الجولة يوم الخميس 19 سبتمبر 2019 ميلادياً، 20 محرم 1441 هجرياً.

وكانت قد شهدت الجولة السابقة الكثير من المفاجأت مثل تعادل كلً من النصر ضد الشباب والهلال ضد الفيحاء، وأيضاً هزيمة الأهلي على يد الوحدة بهدفين مقابل هدف، كما شهدت أيضاً الجولة انتصار ساحق من الاتفاق بنتيجة (6-0) في مباراتهم ضد الحزم.

أما الجولة الرابعة من الدوري السعودي فستبدأ بمباراة ضمك ضد الشباب، وهي المباراة الوحيدة التي ستُقام يوم الخميس، وفي اليوم الثاني من الجولة سيستضيف النصر على ملعب الملك فهد الدولي فريق الحزم المتأثر من الهزيمة الآخيرة في الجولة السابقة، بينما سيحل الأهلي يوم السبت في آخر أيام الجولة ضيفاً ثقيلاً على الفتح بملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

وفي قمة الجولة الرابعة من الدوري السعودي سنكون على موعد مع الكلاسيكو السعودي الأكبر أو كما يُطلق عليه ديربي السعودية الذي يجمع بين الاتحاد والهلال، حيث ينطلق الزعيم ليحل ضيفاً على العميد بمدينة الملك عبد الله الرياضية في تمام الساعة الثامنة وعشرين دقيقية بتوقيت مكة المكرمة.

بينما تم تأجيل مباراة الرائدو التعاون حتى يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2019 ميلادياً، الموافق 9 ربيع الأول 1441 هجرياً.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات الجولة الرابعة من الدوري السعودي موسم 2019-20، القنوات الناقلة، جدول الترتيب والغيابات قبل بداية الجولة.

مواعيد مباريات الدوري السعودي 2019-20 - الجولة الرابعة

بعد وداع دوري الأبطال - اجتماع بين سييرا وإدارة اتحاد جدة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة ضمك - الشباب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية الخميس 19 سبتمبر 2019،

20 محرم 1441،

18:50 السعودية، 17:50 مصر KSA SPORTS العدالة - أبها مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية الجمعة 20 سبتمبر 2019،

21 محرم 1441،

18:20 السعودية، 17:20 مصر KSA SPORTS الفيحاء - الوحدة مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز الرياضية الجمعة 20 سبتمبر 2019،

21 محرم 1441،

18:35 السعودية، 17:35 مصر KSA SPORTS النصر - الحزم ملعب الملك فهد الدولي الجمعة 20 سبتمبر 2019،

21 محرم 1441،

20:20 السعودية، 19:20 مصر KSA SPORTS الاتفاق - الفيصلي ملعب الأمير محمد بن فهد السبت 21 سبتمبر 2019،

22 محرم 1441،

18:15 السعودية، 17:15 مصر KSA SPORTS الفتح - الأهلي مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية السبت 21 سبتمبر 2019،

22 محرم 1441،

20:20 السعودية، 19:20 مصر KSA SPORTS الاتحاد - الهلال مدينة الملك عبد الله الرياضية السبت 21 سبتمبر 2019،

22 محرم 1441،

20:20 السعودية، 19:20 مصر KSA SPORTS الرائد - التعاون

مدينة الملك عبد الله الرياضية، ببريدة الأربعاء 6 نوفمبر 2019،

9 ربيع الأول 1441،

19:00 السعودية، 18:00 مصر KSA SPORTS

أبرز الغائبين عن الجولة الثالثة من كأس الأمير محمد بن سلمان:

للإصابة للإيقاف محمد الكويكبي - الاتفاق توفيق بن حيمد - الفتح حمد الجهيم - الفيحاء لا يوجد مشاري الثمالي - الفيصلي لا يوجد



تأجيل مباراة التعاون والرائد في الدوري السعودي

ترتيب الدوري السعودي قبل الجولة الثالثة 2019-20: