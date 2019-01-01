مواعيد مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري، الترتيب والقنوات الناقلة

الغيابات، موعد المباريات، جدول الترتيب، الملاعب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن الجولة التاسعة من الدوري المصري 2019-20

أحمد جمال

تنطلق مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري 2019-20 يوم الخميس 19 ديسمبر 2019، بدءًا من كلاسيكو الأهلي والإسماعيلي الذي سيقام على استاد الحرس في السابعة والنصف مساءً.

وعلى الرغم من كون اليوم الأول نشهد مباراة قمة الجولة بين المارد الأحمر والدراويش، إلا أن الإثارة لن تتوقف عند هذا الحد، ففي ثاني أيام الجولة سيفتتح المقاولون الذي يُقدم أداءً رائعاً هذا الموسم مباريات اليوم بمواجهته لحرس الحدود في الثانية والنصف ظهراً.

يأتي ذلك قبل متابعة آخر مباريات اليوم الثاني من الجولة التاسعة بالدوري المصري والتي سنشهد فيها مواجهة خاصة بين الزمالك وسموحة في السابعة والنصف مساءً، والتي لا يسعنا التحدث كثيراً عما تحمله مباريات الفارس الأبيض أمام "الموج الأزرق بالإسكندرية" حتى عندما تكون المباراة باستاد القاهرة.

وفي آخر أيام الجولة سنتابع مباراة الجونة ضد طلائع الجيش، ومن ثم مباراة وادي دجلة وإنبي، قبل أن يحل بيراميدز ضيفاً على المصري على استاد السويس في ختام الجولة.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز 2019-20، الملاعب، أبرز الغائبين وجدول الترتيب.

موعد مباريات الدوري المصري 2019-20 - الجولة التاسعة

الإسماعيلي والأهلي.. ما بين انتفاضة الدراويش ومستشفى الأحمر؟

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الإسماعيلي - الأهلي استاد حرس الحدود الخميس 19 ديسمبر 2019،

19:30 بتوقيت مصر ON SPORTS HD

TIME SPORTS HD أسوان - الإنتاج الحربي استاد أسوان الجمعة 20 ديسمبر 2019،

14:30 بتوقيت مصر ON SPORTS HD

TIME SPORTS HD حرس الحدود - المقاولون استاد حرس الحدود الجمعة 20 ديسمبر 2019،

14:30 بتوقيت مصر ON SPORTS HD

TIME SPORTS HD الاتحاد السكندري - نادي مصر استاد الإسكندرية مؤجلة مصر المقاصة - طنطا ملعب الإنتاج الحربي الجمعة 20 ديسمبر 2019،

17:00 بتوقيت مصر ON SPORTS HD

TIME SPORTS HD الزمالك - سموحة استاد القاهرة الدولي الجمعة 20 ديسمبر 2019،

19:30 بتوقيت مصر ON SPORTS HD

TIME SPORTS HD الجونة - طلائع الجيش استاد الجونة السبت 21 ديسمبر 2019،

14:30 بتوقيت مصر ON SPORTS HD

TIME SPORTS HD وادي دجلة - إنبي استاد بتروسبورت السبت 21 ديسمبر 2019،

17:00 بتوقيت مصر ON SPORTS HD

TIME SPORTS HD المصري - بيراميدز استاد السويس السبت 21 ديسمبر 2019،

19:30 بتوقيت مصر ON SPORTS HD

TIME SPORTS HD

أبرز الغائبين عن الجولة التاسعة في الدوري المصري

للإصابة للإيقاف محمود جنش - الزمالك لا يوجد محمود متولي - الأهلي لا يوجد كريم نيدفيد - الأهلي لا يوجد محمد محمود - الأهلي لا يوجد رمضان صبحي - الأهلي لا يوجد أحمد فتحي - الأهلي لا يوجد عمرو السولية - الأهلي لا يوجد

جدول ترتيب الدوري المصري 2019-2020