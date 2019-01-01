مواعيد مباريات الجولة التاسعة في الدوري السعودي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

مواعيد المباريات، جدول الترتيب، الملاعب، القنوات الناقلة، أبرز الغائبين وكل ما تريد معرفته عن الجولة التاسعة من الدوري السعودي 2018-2019

عمر خليل

تنطلق مباريات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الخميس الموافق 31 أكتوبر 2019 ميلاديًا، الموافق 2 ربيع الأول 1441 هجريًا، ويتوقع أن تشهد إثارة منقطعة النظير بعد ما آلت إليه الأمور في الجولة السابقة.

يوم الخميس سيشهد عددًا من المباريات الهامة، إذ تُفتتح الجولة بمواجهة الاتفاق وأبها، ثم تأتي المباراة الهامة بين الهلال الجريح والفتح، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة لكتيبة رازفان لوشيسكو بعد الهزيمة أمام النصر في الديربي بهدفين لهدف في مباراة كان بطلها الأول عبد الرزاق حمدالله، وسجلت أول هزيمة للزعيم في البطولة المحلية.

ثم تأتي الإثارة كلها، عندما يستقبل ملعب الجوهرة ديربي جدة الرائع، والذي سيجمع بين جريحين، الاتحاد والأهلي، في مباراة يُتوقع منها الكثير، فالأهلي وبعد بداية كارثية بالخسارة من الحزم في أول مباريات كريستيان جروس المدرب في ولايته الثالثة، يسعى للانتصار من جديد، في الوقت الذي يُقاسي فيه الاتحاد أوقاتًا عصيبة بالهزائم المتتالية وآخرها أمام أبها، وتغير المدرب لويس سييرا مع عدم التعاقد مع مدرب أجنبي جديد حتى الآن.

الجمعة مبارياته لن تقل إثارة، إذ يلتقي ضمك متذيل الترتيب مع الفيصلي الذي يسعى لمطاردة الكبار، بينما الوحدة يسعى لتدارك أول هزيمة تلقاها تحت قيادة مدربه المخضرم كارينيو والتي كانت من الشباب، عندما يُلاقي الرائد المنتشي بالانتصار على ضمك بركلة جزاء على طريقة بانينكا من لاعبه محمد فوزير.

أما السبت فيبدأ بصورة هادئة بمباراة الحزم والعدالة، ثم تبدأ الإثارة بقمة جديدة بين التعاون العنيد والذي يستضيف الشباب الذي يعمل في صمت رفقة مدربه خورخي ألميرون، ثم تُختتم الجولة بالصورة الأفضل، عندما يستقبل النصر نظيره أبها وعينه على تقليص الفارق أكثر وأكثر مع المتصدر الهلال.

مواعيد مباريات الدوري السعودي 2018-2019 - الجولة التاسعة

سعود آل سويلم: الهلال لا ينتصر على كبير الرياض

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الفيحاء - الاتفاق مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز الرياضية الخميس 31 أكتوبر 2019 ميلاديًا

2 ربيع الأول 1441 هجريًا،

18:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت مصر KSA SPORTS الفتح - الهلال استاد الأمير عبد الله بن جلوي الخميس 31 أكتوبر 2019 ميلاديًا،

2 ربيع الأول 1441 هجريًا،

19:50 بتوقيت السعودية، 18:50 بتوقيت مصر KSA SPORTS الأهلي - الاتحاد ملعب الجوهرة المشعة الخميس 31 أكتوبر 2019 ميلاديًا،

2 ربيع الأول 1441 هجريًا،

19:50 بتوقيت السعودية، 18:50 بتوقيت مصر KSA SPORTS الفيصلي - ضمك مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز الرياضية الجمعة 1 نوفمبر 2019 ميلاديًا،

3 ربيع الأول 1441 هجريًا،

17:55 بتوقيت السعودية، 16:55 بتوقيت مصر KSA SPORTS الرائد - الوحدة مدينة الملك عبد الله الرياضية الجمعة 1 نوفمبر 2019 ميلاديًا،

3 ربيع الأول 1441 هجريًا،

18:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت مصر KSA SPORTS العدالة - الحزم استاد الأمير عبد الله بن جلوي السبت 2 نوفمبر 2019 ميلاديًا،

4 ربيع الأول 1441 هجريًا،

17:40 بتوقيت السعودية، 16:40 بتوقيت مصر KSA SPORTS الشباب - التعاون مدينة الملك عبد الله الرياضية السبت 2 نوفمبر 2019 ميلاديًا،

4 ربيع الأول 1441 هجريًا،

18:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت مصر KSA SPORTS النصر - أبها استاد الأمير فيصل بن فهد السبت 2 نوفمبر 2019 ميلاديًا،

4 ربيع الأول 1441 هجريًا

19:50 بتوقيت السعودية، 18:50 بتوقيت مصر KSA SPORTS