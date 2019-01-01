مواعيد مباريات الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الأفريقية وجداول المجموعات

تعرف على مواعيد مباريات وجداول المجموعات للجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 القادمة بالكاميرون

أحمد جمال

أنطلقت مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 في التاسع من شهر أكتوبر الماضي عبر الأدوار التمهيدية الأولى والثانية، قبل أن تُقام قرعة دور المجموعات والتي تُشكل 12 مجموعة، يتأهل منها المتصدر والوصيف للمنافسة على النسخة الـ33 من كأس أمم أفريقيا، والتي ستستضيفها الكاميرون.

أوقعت قرعة المجموعات المنتخب المصري ضمن المجموعة السابعة، رفقة كلٌا من كينيا، جزر القمر وتوجو، بينما يتواجد المنتخب الجزائري في المجموعة الثامنة بجوار بوتسوانا، زامبيا وزيمبابوي، وعلى الرغم من أن جميع المجموعات متشابهة في القوة، إلا أن هناك مجموعتين تملك منتخبين عربيين، وهما المجموعة العاشرة التي تضم المنتخب التونسي والمنتخب الليبي، والمجموعة الخامسة التي يتواجد فيها المنتخب المغربي رفقة المنتخب الموريتاني.

ستبدأ أولى مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات يوم الأربعاء القادم 13 نوفمبر 2019، والتي سيفتتحها منتخب جنوب السودان عندما يحل ضيفاً على مالاوي، في حين سيستضيف الكاميرون الرأس الأخضر على ملعب أحمدو أهيدجو، وهي بداية ليست بالصعبة على الأسود التي لا تروض، كما سيستضيف المنتخب السوداني منتخب ساو توميه وبرينسيب، وهو منتخب يسهل على منتخب السودان تخطيه في جولتهم الأولى.

سيفتتح المنتخب المصري ثاني أيام أيام الجولة الأولى، عندما يستضيف المنتخب الكيني في السادسة مساءً من يوم الخميس، قبل أن يلتقي بطل النسخة الماضية وهو المنتخب الجزائري بمنتخب زامبيا، وسنكون على موعد مع مباريات عربية كاملة في اليوم الثالث من الجولة، عندما يحل المنتخب الموريتاني ضيفاً على منتخب المغرب بملعب مولاي عبد الله في الجولة الأولى من التصفيات، في حين سيستضيف المنتخب التونسي منتخب ليبيا بالملعب الأولمبي برادس.

وفي هذا التقرير يقدم جول كل ما تريد معرفته عن الجولة الأولى في دور مجموعات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون، مواعيد المباريات، جدول المجموعات والملاعب وأكثر من ذلك.

مواعيد مباريات الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الأفريقية

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المباراة الموعد الملعب مالاوي - جنوب السودان الأربعاء 13 نوفمبر 2019،

15:00 مصر، 14:00 المغرب ملعب كاموزو جموهرية أفريقيا الوسطى - بوروندي الأربعاء 13 نوفمبر 2019،

15:00 مصر، 14:00 المغرب ملعب بارتيليمي بوجاندا ناميبيا - تشاد الأربعاء 13 نوفمبر 2019،

17:00 مصر، 16:00 المغرب ملعب سام نوجوما غينيا بيساو - إسواتيني الأربعاء 13 نوفمبر 2019،

18:00 مصر، 17:00 المغرب ملعب 24 سبتمبر الكاميرون - الرأس الأخضر الأربعاء 13 نوفمبر 2019،

18:00 مصر، 17:00 المغرب ملعب أحمدو أهيدجو سيراليون - ليسوتو الأربعاء 13 نوفمبر 2019،

18:00 مصر، 17:00 المغرب ملعب فري تاون نيجيريا - بنين الأربعاء 13 نوفمبر 2019،

18:00 مصر، 17:00 المغرب ملعب جودسويل أكبابيو أنجولا - جامبيا الأربعاء 13 نوفمبر 2019،

21:00 مصر، 20:00 المغرب ملعب 11 نوفمبر بوركينا فاسو - أوغندا الأربعاء 13 نوفمبر 2019،

21:00 مصر، 20:00 المغرب ملعب 4 أغسطس السودان - ساو توميه وبرينسيب الأربعاء 13 نوفمبر 2019،

21:00 مصر، 20:00 المغرب استاد الهلال السنغال - الكونغو الأربعاء 13 نوفمبر 2019،

21:00 مصر، 20:00 المغرب استاد ليت ديور مصر - كينيا الخميس 14 نوفمبر 2019،

18:00 مصر، 17:00 المغرب برج العرب موزمبيق - رواندا الخميس 14 نوفمبر 2019،

18:00 مصر، 17:00 المغرب ملعب دو زيمبيتو توجو - جزر القمر الخميس 14 نوفمبر 2019،

18:00 مصر، 17:00 المغرب ملعب كيغيه غانا - جنور أفريقيا الخميس 14 نوفمبر 2019،

21:00 مصر، 20:00 المغرب استاد كيب كوست الكونغو الديمقراطية - الجابون الخميس 14 نوفمبر 2019،

21:00 مصر، 20:00 المغرب ملعب الشهداء الجزائر - زامبيا الخميس 14 نوفمبر 2019،

21:00 مصر، 20:00 المغرب ملعب مصطفى تشاكر مالي - غينيا الخميس 14 نوفمبر 2019،

21:00 مصر، 20:00 المغرب ملعب 26 مارس زيمبابوي - بوتسوانا الجمعة 15 نوفمبر 2019،

18:00 مصر، 17:00 المغرب الملعب الرياضي الوطني تنزانيا - غينيا الاستوائية الجمعة 15 نوفمبر 2019،

18:00 مصر، 17:00 المغرب ملعب بنجامين مكابا المغرب - موريتانيا الجمعة 15 نوفمبر 2019،

21:00 مصر، 20:00 المغرب استاد مولاي عبد الله تونس - ليبيا الجمعة 15 نوفمبر 2019،

21:00 مصر، 20:00 المغرب الملعب الأولمبي برادس مدغشقر - إثيوبيا السبت 16 نوفمبر 2019،

15:00 مصر، 14:00 المغرب - ساحل العاج - النيجر السبت 16 نوفمبر 2019،

21:00 مصر، 20:00 المغرب ملعب فيليكس هوفويت بوانيي

مجموعات التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 طرح تذاكر مباراة مصر وكينيا في تصفيات الأمم الإفريقية

المجموعة الأولى المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 تشاد 0 0 0 0 0 0 0 0 2 غينيا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 مالي 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ناميبيا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثانية المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 بوركينا فاسو 0 0 0 0 0 0 0 0 2 مالاوي 0 0 0 0 0 0 0 0 3 جنوب السودان 0 0 0 0 0 0 0 0 4 أوغندا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثالثة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 غانا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 جنوب أفريقيا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 السودان 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ساو توميه وبرنسيب 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الرابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 أنجولا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الكونغو الديمقراطية 0 0 0 0 0 0 0 0 3 الجابون 0 0 0 0 0 0 0 0 4 جامبيا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الخامسة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 المغرب 0 0 0 0 0 0 0 0 2 جمهورية أفريقيا الوسطى 0 0 0 0 0 0 0 0 3 موريتانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 بوروندي 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة السادسة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الكاميرون 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الرأس الأخضر 0 0 0 0 0 0 0 0 3 موزمبيق 0 0 0 0 0 0 0 0 4 رواندا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة السابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 مصر 0 0 0 0 0 0 0 0 2 كينيا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 توجو 0 0 0 0 0 0 0 0 4 جزر القمر 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثامنة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الجزائر 0 0 0 0 0 0 0 0 2 زيمبابوي 0 0 0 0 0 0 0 0 3 زامبيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 بوتسوانا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة التاسعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 السنغال 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الكونغو 0 0 0 0 0 0 0 0 3 غينيا بيساو 0 0 0 0 0 0 0 0 4 إسواتيني 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة العاشرة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 تونس 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ليبيا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 غينيا الاستوائية 0 0 0 0 0 0 0 0 4 تنزانيا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الحادية عشر المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 ساحل العاج 0 0 0 0 0 0 0 0 2 مدغشقر 0 0 0 0 0 0 0 0 3 النيجر 0 0 0 0 0 0 0 0 4 إثيوبيا 0 0 0 0 0 0 0 0