دوري أبطال أوروبا 2019-20 | موعد مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات، القنوات الناقلة، الغيابات والمجموعات

موعد مباريات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-20، القنوات الناقلة، أبرز الغائبين، الحكام ومجموعات ذات الأذنين هذا الموسم

أحمد جمال

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم انطلاق المسابقة الأقوى والأكثر جماهيريةٍ في جميع أنحاء العالم وهي دوري أبطال أوروبا 2019-20، وذلك يوم الثلاثاء القادم 17 سبتمبر 2018 ميلادياً، الموافق 18 محرم 1441 هجرياً.

وستكون الافتتاحية بمباراتي الإنتر ضد سلافيا براج ضمن المجموعة السادسة وأولمبيك ليون ضد زينيت ضمن المجموعة السابعة والتي ستُلعب في تمام الساعة السابعة إلا خمس دقائق، بينما ينتظرنا مواجهات شرسة في الجولة الأولى من دور المجموعات حيث سيلتقى ليفربول بطل النسخة السابقة ضد نابولي في جولتهم الافتتاحية يوم الثلاثاء في التاسعة مساءً بتوقيت مصر في قمة المجموعة الخامسة، وفي قمة آخرى من قمم الجولة الأولى سيحل برشلونة ضيفاً على بوروسيا دورتموند على ملعب سيجنال إيدونا بارك لتحديد متصدر المجموعة السادسة منذ الجولة الافتتاحية.

لن تنتهي الإثارة عند هذا الحد، فعشاق ريال مدريد على موعد مع جولة أولى مثيرة حيث سيحل ضيفاً على باريس سان جيرمان في ملعب الأمراء لاصطدامهم في نفس المجموعة الأولى التي يتنافسون عليها رفقة كلً من جلطة سراي وكلوب روج، وفي ثاني أيام الجولة الأولى سنشاهد قمة طالما شاهدناها ونعي جيداً ما تحمله مباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، وسيلتقي الفريقين في تمام الساعة التاسعة من يوم الأربعاء للتنافس على سيادة المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً كلً من بايرن ليفركوزن ولوكوموتيف موسكو.

ميسي وديمبيلي يعودان لتدريبات برشلونة

وفي ظل سيطرة الفرق الإنجليزية على البطولات الأوروبية العام الماضي فننتظر بداية قوية لمانشستر سيتي الذي سيحل ضيفاً على شاختار في الجولة الأولى، في حين يسعى توتنهام وصيف النسخة السابقة لتقديم عرض جيد على ملعب كارايسكاكيس عندما يسافر لملاقاة أوليمبياكوس في جولته الافتتاحية، بينما يستضيف تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج نادي فالنسيا الإسباني في لقاء ممتع آخر.

في حين ينتظر البطل الألماني بايرن ميونخ لقاءً ليس بالصعب ولكن لن يكون سهلاً أمام النجم الأحمر الذي يقدم الكثير من المفاجأت ويمتلك الروح والشغف لتقديم أداءً إستثنائياً في هذا الموسم من كأس ذات الأذنين.

وفي هذا التقرير سنتعرف على كل شئ عن الجولة الأولى في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-20، موعد المباريات، القنوات الناقلة، الحكام والغيابات وأكثر من ذلك..

ألكاسير: في برشلونة عاملوني بشكل سيء ولم أحصل على الثقة الكاملة

موعد مباريات الجولة الأولى في مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-20

المباراة الموعد الملعب الحكم القناة الناقلة الإنتر - سلافيا براج الثلاثاء 17 سبتمبر 2019،

18 محرم 1441،

18:55 مصر، 19:55 السعودية سان سيرو "جيوزيبي مياتزا" رودي بوكيه beIN SPORTS HD 1 أولمبيك ليون - زينيت الثلاثاء 17 سبتمبر 2019،

18 محرم 1441،

18:55 مصر، 19:55 السعودية ملعب الأضواء مايكل أوليفر beIN SPORTS HD 6 تشيلسي - فالنسيا الثلاثاء 17 سبتمبر 2019،

18 محرم 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية ستامفورد بريدج جنيد شاكير beIN SPORTS HD 4 ريد بول سالزبورج - جينك الثلاثاء 17 سبتمبر 2019،

18 محرم 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية ريد بول سالزبورج فيليكس تسفاير beIN SPORTS HD 7 نابولي - ليفربول الثلاثاء 17 سبتمبر 2019،

18 محرم 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية سان باولو فيليكس بريش beIN SPORTS HD 1 أياكس - ليل الثلاثاء 17 سبتمبر 2019،

18 محرم 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية أمستردام أرينا سرديان يوفانوفيتش beIN SPORTS HD 6 بنفيكا - ار بي ليبزيج الثلاثاء 17 سبتمبر 2019،

18 محرم 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية استاد دا لوز أناستاسيوس سيديروبولوس beIN SPORTS HD 5 بوروسيا دورتموند - برشلونة الثلاثاء 17 سبتمبر 2019،

18 محرم 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية سيجنال إيدونا بارك أوفيديو هاتسيجان beIN SPORTS HD 3 كلوب بروج - جلطة سراي الأربعاء 18 سبتمبر 2019،

19 محرم 1441،

18:55 مصر، 19:55 السعودية استاد يان بريدل أوليمبياكوس - توتنهام الأربعاء 18 سبتمبر 2019،

19 محرم 1441،

18:55 مصر، 19:55 السعودية ملعب كارايسكاكيس بايرن ليفركوزن - لوكوموتيف موسكو الأربعاء 18 سبتمبر 2019،

19 محرم 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية باي أرينا beIN SPORTS HD 4 باريس سان جيرمان - ريال مدريد الأربعاء 18 سبتمبر 2019،

19 محرم 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية ملعب الأمراء بايرن ميونخ - النجم الأحمر الأربعاء 18 سبتمبر 2019،

19 محرم 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية أليانز أرينا أتلتيكو مدريد - يوفنتوس الأربعاء 18 سبتمبر 2019،

19 محرم 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية واندا ميتروبوليتانو beIN SPORTS HD 3 شاختار - مانشستر سيتي الأربعاء 18 سبتمبر 2019،

19 محرم 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية ملعب ميتاليست دينامو زغرب - أتالانتا الأربعاء 18 سبتمبر 2019،

19 محرم 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية استاد ماكسيمير

أبرز الغائبين عن الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا 2019-20

مواعيد المباريات وجدول ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-20

للإصابة للإيقاف نيتو - برشلونة لا يوجد لويس سواريز - برشلونة لا يوجد إيسكو - ريال مدريد لا يوجد لوكا مودريتش - ريال مدريد لا يوجد لوكا يوفيتش - ريال مدريد لا يوجد أليسون بيكر - ليفربول لا يوجد ليروي ساني - مانشستر سيتي لا يوجد بنجامين ميندي - مانشستر سيتي لا يوجد ريان سيسينون - توتنهام لا يوجد جيوفاني لوتشيلسو - توتنهام لا يوجد نجولو كانتي - تشيلسي لا يوجد روبن لوفتس تشيك - تشيلسي لا يوجد نابي كيتا - ليفربول لا يوجد جورجيو كيلليني - يوفنتوس لا يوجد لورينزو تونيلي - نابولي لا يوجد

مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-20:

المجموعة الأولى المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 كلوب بروج 0 0 0 0 0 0 0 0 2 جلطة سراي 0 0 0 0 0 0 0 0 3 باريس سان جيرمان 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ريال مدريد 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثانية المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 بايرن ميونخ 0 0 0 0 0 0 0 0 2 النجم الأحمر 0 0 0 0 0 0 0 0 3 أوليمبياكوس 0 0 0 0 0 0 0 0 4 توتنهام 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثالثة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 أتالانتا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 دينامو زغرب 0 0 0 0 0 0 0 0 3 مانشستر سيتي 0 0 0 0 0 0 0 0 4 شاختار 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الرابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 أتلتيكو مدريد 0 0 0 0 0 0 0 0 2 بايرن ليفركوزن 0 0 0 0 0 0 0 0 3 يوفنتوس 0 0 0 0 0 0 0 0 4 لوكوموتيف موسكو 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الخامسة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 جينك 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ليفربول 0 0 0 0 0 0 0 0 3 نابولي 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ريد بول سالزبورج 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة السادسة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 برشلونة 0 0 0 0 0 0 0 0 2 بوروسيا دورتموند 0 0 0 0 0 0 0 0 3 الإنتر 0 0 0 0 0 0 0 0 4 سلافيا براج 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة السابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 بنفيكا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 أولمبيك ليون 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ار بي ليبزيج 0 0 0 0 0 0 0 0 4 زينيت 0 0 0 0 0 0 0 0