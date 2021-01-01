موعد مباراة النصر والسد الإياب والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر ضد السد في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2021، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

ينتظر عشاق كرة القدم في الوطن العربي قمة سعودية قطرية بين نادي النصر ونادي السد، وذلك في الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021.

سيكون الصراع مباشر على بطاقة التأهل عن المجموعة الرابعة في هذه المباراة، فالسد يحتل الصدارة برصيد 10 نقاط، فيما يتواجد النصر في المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

خسر العالمي في مباراته الأخيرة في مفاجأة من العيار الثقيل من الوحدات الذي خرج وانتهت آماله في البطولة، أما الأبيض فقد فاز في لقائه الأخير على نادي فولاد وألحقه بالشقيق الأردني.

جدول مباريات وترتيب مجموعة النصر في دوري أبطال آسيا 2021

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة النصر والسد وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة النصر والسد؟

موعد مباراة النصر والسد هو الإثنين الخميس 29 أبريل 2021، الموافق 17 رمضان 1442 هجريًا، بملعب مرسول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية والأردن، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والسد؟

لم تعلن أي قناة عربية حتى الآن حصولها على حقوق بث دوري أبطال آسيا عبر شاشتها.

لكن، ستقوم شركة الرياضة السعودية ببث مباريات دوري أبطال آسيا من خلال منصتها على الإنترنت GSA، على أن تنتقل للبث الفضائي في الربع الأخير من العام.

إذا لم تتمكن من الوصول مباشرةً إلى الموقع المخصص لتغطية البطولة الآسيوية، فعليك ترقب البث المباشر لمباراة النصر والسد عبر موقع جول، والتي ستتيح لك معرفة جميع تفاصيل المباراة قبل وأثناء انطلاقها.