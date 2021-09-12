موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الفتح في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-22، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

يستضيف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة مباراة الأهلي السعودي ضد نادي الفتح في الجولة الخامسة من الدوري السعودي 2021-22.

لم يفز النادي الأهلي هذا الموسم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حيث تعادل في مبارياته الأربع الأولى مع الفيصلي والحزم وضمك والتعاون على التوالي، ليحتل بذلك المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط.

أما نادي الفتح فانطلاقته مميزة في الموسم الجديد، حيث فاز في مباراتين على الشباب والباطن، وتعادل في واحدة ضد الفيحاء وخسر مباراته الافتتاحية ضد الرائد، ليصبح رصيده 7 نقاطٍ في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي.

جدول مباريات الأهلي في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة الأهلي والفتح وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الأهلي القادمة؟

موعد مباراة الأهلي والفتح هو يوم الجمعة 17 سبتمبر 2021، الموافق 10 صفر 1443.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الفتح؟

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ضد الفتح مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

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