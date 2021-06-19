موعد مباراة الأهلي والترجي الإياب والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021، وما هي القنوات الناقلة للديربي الشمال إفريقي؟

يحل نادي الترجي التونسي ضيفًا ثقيلاً على النادي الأهلي في ستاد القاهرة الدولي يوم السبت القادم 26 يونيو 2021، وذلك في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021.

فاز الأهلي على الترجي بهدفٍ نظيف في رادس، ليخطوا خطوة ولو صغيرة نحو النهائي للمرة الثانية على التوالي، فالمارد الأحمر لا يحتاج إلا التعادل للتأهل.

سيخوض نادي الدم والذهب مباراة الإياب في القاهرة وهو يمتلك فرصة واحدة فقط، ألا وهي الفوز على النادي الأهلي في عقر داره بهدفين نظيفين أو أي نتيجة بفارق هدف واحد أكبر من نتيجة الذهاب 1-0.

ما هو تاريخ مواجهات الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا؟

فما هو موعد مباراة الإياب بين الأهلي والترجي وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟ الإجابة تجدها هنا.

ما هو موعد مباراة الأهلي والترجي؟

موعد مباراة الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا هو يوم السبت القادم 26 يوليو 2021.

جدول مباريات وترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2021

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت تونس.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي؟

تذاع مباريات دوري أبطال إفريقيا 2021 بشكلٍ حصري على مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وستكون القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي هي beIN Sports HD 4.

إذا لم تستطع المشاهدة عبر التلفاز، يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي عبر موقع جول ، والتي ستنقل لك جميع مجريات المباراة لحظة بلحظة.

الترجي ضد الأهلي: تغطية مباشرة لحظة بلحظة