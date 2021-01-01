موعد مباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا بالدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس أمام هيلاس فيرونا في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي بملعب مارك أنتونيو بينتجودي، وما هي القنوات الناقلة؟

يحلّ يوفنتوس ضيفًا ثقيلًا على نظيره هيلاس فيرونا بملعب مارك أنتونيو بينتجودي، في مباراة ستجمع بينهما لحساب الجولة الرابعة والعشرين من منافسات الدوري الإيطالي.

وتُشكِّل المباراة أهمة كبيرة بالنسبة للبيانكونيري في سبيل مواصلة ملاحقة المتصدر إنتر، خصوصًا وأن الفارق بينهما بات 8 نقاط مع مباراة أقل لليوفي، لذلك فكل نقطة غالية للاقتراب شيئًا فشيئًا من القمة الإيطالية.

هيلاس فيرونا هو أحد أفضل فرق الكالتشيو هذا العام، لكنه في الآونة الأخيرة يعيش بعض التذبذب جعله يتراجع ليصبح في المركز التاسع برصيد 34 نقطة.

مباراة الذهاب بين الفريقين في ملعب أليانز ستاديوم كانت من أكثر المباريات إثارة على الإطلاق، وانتهت حينها بالتعادل بهدف لكل فريق وتعرض على إثرها أندريا بيرلو لانتقادات حادة.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة يوفنتوس وفيرونا والقنوات الناقلة..

ما هو موعد مباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا؟

موعد مباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا هو السبت الموافق 27 فبراير 2021، الموافق 15 رجب 1442 هجريًا، بملعب مارك أنتونيو بينتجودي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري الإيطالي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وقد خصصت القناة القطرية القناة رقم 4 لنقل المباراة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب هيلاس فيرونا - يوفنتوس السبت 27 فبراير 2021،

15 رجب 1442،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4 مارك أنتونيو بينتجودي

التشكيل المتوقع لهيلاس فيرونا

من المتوقع أن يعتمد المدرب إيفان يوريتش على التشكيل الآتي:

Guardate chi è venuto a trovarci nella settimana di #VeronaJuve 🥰💛💙



Una partita speciale (anche) per il #Pazzo! #HVFC #Pazzini pic.twitter.com/L6lPZIyLUU — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) February 25, 2021

التشكيل | 3-4-3

ماركو سيلفستري

جيانجياكومو ماجناني - كوراي جونتر - ماتيو لوفاتو

داركو لازوفيتش - إيفان إيليتش - أدريان تاميزي - دافيدي فاراوني

ماتيا زاكايني - كيفين لاسانيا - أنطوان باراك

التشكيل المتوقع ليوفنتوس

من المتوقع أن يعتمد المدرب أندريا بيرلو على التشكيل الآتي: