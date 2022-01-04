موعد مباراة يوفنتوس ونابولي في الدوري الإيطالي 2022 والقنوات الناقلة

يستضيف نادي يوفنتوس نظيره نابولي في إحدى قمم مباريات الجولة 20 من الدوري الإيطالي 2021-2022.

كانت بداية يوفنتوس للموسم الجديد في الدوري ضعيفة، لكنه وجد طريق العودة في الأسابيع الأخيرة، وتقدم للمركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة.

على العكس تمامًا، كانت بداية نابولي هذا الموسم قوية، لكنه بدأ في فقد النقاط في الجولات الأخيرة، فمنذ انتصاره على لاتسيو في نوفمبر، خسر 3 مباريات من أصل 5، كانت آخرها من سبيزيا في الجولة الماضية، ليتراجع للمركز الثالث خلف إنتر وميلان.

جدول مباريات الدوري الإيطالي 2021-22، القنوات الناقلة والترتيب

وفي الأسطر التالية، نتعرف على موعد مباراة يوفنتوس ونابولي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة يوفنتوس ونابولي؟

موعد مباراة يوفنتوس ونابولي هو يوم الخميس 6 يناير 2022.

وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ونابولي؟

لم تحصل أي قناة عربية على حقوق إذاعة الدوري الإيطالي هذا الموسم، وذلك بعد خروجه من مجموعة بي إن سبورتس.

لكن يمكنك مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي من خلال الحساب الرسمي للسيري آ على يوتيوب، أو خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب يوفنتوس - نابولي الخميس 6 يناير 2022،

21:45 مصر، 22:45 السعودية Lega Serie A YouTube ستاد يوفنتوس

التشكيل المتوقع ليوفنتوس

عدد من الإصابات متواجدة في صفوف يوفنتوس قبل مباراة نابولي، حيث يغيب دانيلو وبونوتشي وبيليجري وكايو جورج، كذلك تسبب فيروس كورونا في غياب أرتور وبينسوليو وكيليني.

التشكيل | 4-3-3

فويتشيك تشيزني

أليكس ساندرو - دي ليخت - دانييلي روجاني - خوان كوادرادو

مانويل لوكاتيلي _ رودريجو بنتانكور - ويستون ماكيني

مويس كين - ألفارو موراتا - فيديريكو بيرنارديسكي

التشكيل المتوقع لنابولي

لا يختلف وضع نابولي كثيرًا عن يوفنتوس، حيث يغيب أوسيمين وفابيان رويز وإلماس ولوزانو للإصابة بفيروس كورونا، كذلك يغيب كوليبالي وأنجويسا وآدم وناس للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2021.

📌 In seguito ai controlli per fine quarantena, Petagna è risultato negativo al Covid-19.

Malcuit, mai entrato in contatto con il gruppo squadra, è invece risultato positivo al tampone molecolare, è asintomatico, e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. pic.twitter.com/WTqRVmsXNe — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 4, 2022

التشكيل | 4-2-3-1

دافيد أوسبينا

فوزي غلام - جوان جيسوس - أمير رحماني - جيوفاني دي لورينزو

ستانيسلاف لوبوتكا - دييجو ديمه

لورينزو إنسيني - بيوتر زيلينسكي - ماتيو بوليتانو

دريس ميرتينس