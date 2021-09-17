موعد مباراة يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس القادمة أمام ميلان على ملعب أليانز ستاديوم بالجولة الرابعة من الدوري الإيطالي، وما هي القنوات الناقلة؟

يستقبل ملعب أليانز ستاديوم، لاستقبال واحدة من قمم الكرة الإيطالية، والتي تجمع بين يوفنتوس، وميلان لحساب مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

يوفنتوس بدأ الموسم الحالي، بأسوأ طريقة، إذ بعد مرور ثلاث جولات، لم يتذوق طعم الانتصار ولا مرة، تعادل في مباراته الافتتاحية أمام أودينيزي، ثم خسر من إمبولي ثم نابولي، وتأمل كتيبة المدرب أليجري بداية مرحلة تصحيح المسار أمام الروسونيري.

على الجانب الآخر، ميلان يسير هذا الموسم، بخطى ثابتة نحو القمة، إذ يتصدر الترتيب بالعلامة الكاملة بالتساوي مع نابولي وروما، وسيعمل على مواصلة نتائجه الإيجابية لمواصلة المنافسة على اللقب.

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في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة يوفنتوس وميلان والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة يوفنتوس وميلان؟

موعد مباراة يوفنتوس وميلان هو الأحد الموافق 19 سبتمبر 2021 على ملعب أليانز ستاديوم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 20:45 يتوقيت القاهرة، 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وميلان؟

لم تحصل أي قناة تلفزيونية، على حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط هذا الموسم.

ويمكن متابعة المباراة على قناة الدوري الإيطالي الرسمية على موقع يوتيوب، أو عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب يوفنتوس - ميلان الأحد 19 سبتمبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية لا لندن الأولمبي

التشكيل المتوقع ليوفنتوس

التشكيل| 4-3-3

تشيزني

أليكس ساندرو – ليوناردو بونوتشي – ماتياس دي ليخت – دانيلو

أدريان رابيو – رودريجو بينتانكور – مانويل لوكاتيلي

فيدريكو كييزا – ألفارو موراتا – باولو ديبالا

تشكيل ميلان المتوقع:

التشكيل| 4-3-3

ميك مايجنان

ثيو هيرنانديز – فيكايو توموري – سيمون كيير – دافيد كالابريا

ساندرو تونالي – فرانك كيسيه – براهيم دياز

رافييل لياو – أوليفييه جيرو - ريبيتش