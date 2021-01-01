موعد مباراة يوفنتوس وكالياري في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس أمام كالياري في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي بملعب سردينيا آرينا، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يحل يوفنتوس ضيفًا ثقيلًا على ملعب سردينيا آرينا لمواجهة كالياري، في مباراة هامة ستقام يوم الأحد لحساب الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي.

اليوفي في أسوأ فتراته على الإطلاق وأكثرها ضغطًا بعدما خرج من دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا على يد بورتو، ولم تتوقف الانتقادات عن إطالة المدرب أندريا بيرلو وكذلك النجم الأول كريستيانو رونالدو.

أي هزيمة أو تعثر آخر ليوفنتوس سيعني أن البيانكونيري فقد المنافسة على لقب الكالتشيو، ما من شأنه أن يُنهي على مسيرة بيرلو بدكة بدلاء السيدة العجوز، ويزيد من احتماليات رحيل رونالدو أيضًا.

يحتل يوفنتوس حاليًا المركز الثالث برصيد 52 نقطة وبفارق 10 نقاط عن المتصدر إنتر مع وجود مباراة مؤجلة أمام نابولي لحامل لقب السيري آ.

الخصم المقبل، كالياري، ليس في أفضل فتراته، إذ يجاهد من أجل الخروج من دائرة الهبوط ويحتل حاليًا المرتبة السابعة عشر برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن مراكز الهبوط.

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لكن ما يُنذر يوفنتوس أن مباراتهم لن تكون سهلة هي حالة الاستفاقة التي يعيشها كالياري والمتمثلة في الفوز بمباراتين على كروتوني وبولونيا، ثم التعادل مع سامبدوريا الجولة الماضية.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة يوفنتوس وكالياري وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة يوفنتوس وكالياري؟

موعد مباراة يوفنتوس وكالياري هو الأحد الموافق 14 مارس 2021، الموافق 1 شعبان 1442 هجريًا، بملعب سردينيا آرينا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وكالياري؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري الإيطالي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وقد خصصت القناة القطرية القناة رقم 3 لنقل المباراة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب كالياري - يوفنتوس الأحد 14 مارس 2021،

1 شعبان 1442،

19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 3 سردينيا آرينا

التشكيل المتوقع لكالياري

من المتوقع أن يعتمد المدرب ليوناردو سيمبليتشي على التشكيل الآتي:

التشكيل | 3-5-2

أليسيو كرانو

لوكا سيبيتيلي - دييجو جودين - دانيلي روجاني

تشارالامبوس ليكوجيانيس - رزفان مارين - ألفريد دونكان - راديا ناينجولان - ناهيتان نانديز

جواو بيدرو - ليوناردو بافوليتي

التشكيل المتوقع ليوفنتوس

من المتوقع أن يعتمد المدرب أندريا بيرلو على التشكيل الآتي: