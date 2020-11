موعد مباراة يوفنتوس ودينامو كييف في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

يستقبل يوفنتوس على ملعب أليانز ستاديوم نظيره دينامو كييف، وذلك لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وضمن اليوفي التأهل إلى ثمن النهائي منذ الجولة الماضية، ويحتاج هذه المباراة فقط من أجل محاولة مزاحمة برشلونة على الصدارة وبالتبعية مواجهة خصم أسهل نسبيًا في الدور المقبل.

أما دينامو كييف فلا يزال يأمل في أن يخطف المركز الثالث ما يضمن له الانتقال إلى بطولة الدوري الأوروبي، وبالتالي فإنه سيحاول بذل الغالي والنفيس للظفر بالثلاث نقاط.

المباراة تشكل أهمية أخرى بالنسبة ليوفنتوس خصوصًا أن الفريق تعادل في آخر مباراة بالدوري أمام الصاعد حديثًا بينفينتو، ما يضع ضغوطات هائلة على كاهل المدرب أندريا بيرلو لتحسين الأوضاع نسبيًا.

في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة يوفنتوس ودينامو كييف وما هي القنوات الناقلة.

موعد مباراة يوفنتوس أمام دينامو كييف هو الأربعاء الموافق 2 ديسمبر 2020، الموافق 17 ربيع الآخر 1442 هجريًا، على ملعب أليانز ستاديوم.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق التلفزيونية الحصرية لنقل مباريات دوري أبطال أوروبا، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر القناة رقم 4.

من المتوقع أن يعتمد أندريا بيرلو على التشكيل الآتي:

