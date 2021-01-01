موعد مباراة يوفنتوس وبولونيا في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس أمام بولونيا في الجولة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي بملعب أليانزستاديوم، وما القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين؟

يستقبل ملعب أليانز ستاديوم، مباراة يوفنتوس وبولونيا، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي.

ويدخل يوفنتوس صاحب الأرض، المباراة منتشيًا بفوز هام على نابولي في المباراة الأخيرة، وتحقيق لقب السوبر الإيطالي، كما يطمح البيانكونيري لمداواة الخسارة الأخيرة في السيري آ والاقتراب أكثر من القمة.

ويأتي فريق السيدة العجوز في المركز الخامس من ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 33 نقطة بعد لعب 17 مباراة، وبفارق نقطة عن نابولي صاحب المركز الثالث.

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على الجانب الآخر، في معسكر بولونيا أخيرًا تمكن الفريق من تذوق طعم الانتصار في آخر مباراة، والتي كانت أمام فيرونا، لتكون الفوز الوحيد له خلال آخر خمس مباريات.

ويحتل بولونيا المركز الثاني عشر من ترتيب السيري آ برصيد 20 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن سامبدوريا صاحب المركز العاشر.

جدول مباريات الدوري الإيطالي 2020-21، القنوات الناقلة والترتيب

وفي الأسطر التالية، سنتعرف معًا على موعد مباراة يوفنتوس وبولونيا في الدوري الإيطالي.

ما هو موعد مباراة يوفنتوس وبولونيا في الدوري الإيطالي؟

موعد مباراة يوفنتوس وبولونيا هو يوم الأحد 24 يناير 2021، 11 جمادى الآخر 1442، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي، على ملعب أليانز ستاديوم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت مصر، الثانية والنصف بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وبولونيا في الدوري الإيطالي؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي، بشكل حصري عبر شاشاتها في الشرق الأوسط، وبطبيعة الحال ستذيع مباراة البيانكونيري مع بولونيا.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، فيمكنك متابعتها عبر خدمة البث المباشر التي تنطلق على موقع جول قبل المباراة بحوالي نصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب يوفنتوس - بولونيا الأحد 24 يناير 2021،

11 جمادى الآخر 1442،

13:30 مصر، 14:30 السعودية بي إن سبورتس 4 أليانز ستاديوم

ما التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس وبولونيا في الدوري الإيطالي؟

تشكيل يوفنتوس:

يغيب عن يوفنتوس باولو ديبالا، أليكس ساندرو، ودي ليخت، بينما يعود كوادرادو إلى المشاركة.

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب بيرلو على التشكيل التالي في المباراة.

التشكيل| 4-4-2

تشيزني

كوادرادو - رادو دراجوشين – بونوتشي – دانيلو

بيرنارديسكي – أرتور – بينتانكور –رابيو

موراتا – رونالدو

تشكيل بولونيا:

يغيب عن بولونيا اللاعب المخضرم جاري ميديل.

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب سينيشا ميهايلوفيتش بالتشكيل التالي:

التشكيل| 4-2-3-1

سكوربسكي

دي سيلفستري – دانيلو – تومياسو - ميتشيل دايكس

جيردي شوتن – نيكولاس دومينجيز.

ريكاردو أورسوليني – روبيرتو سوريانو - نيكولا سانسوني

رودريجو بالاسيو.