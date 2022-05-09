موعد مباراة يوفنتوس وإنتر في نهائي كأس إيطاليا 2021-22 والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب "الأولمبيكو" في العاصمة الإيطالية روما، مباراة استثنائية في نهائي بطولة كأس إيطاليا لموسم 2021-22، تجمع بين الغريمين يوفنتوس وإنتر.

يوفنتوس تمكن من الوصول إلى نهائي كأس إيطاليا بعد أن تخطى عقبة فيورنتينا في الدور نصف النهائي بنتيجة 3-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويرغب يوفنتوس في الفوز باللقب لإنقاذ موسمه المهتز بشكل كبير بسبب النتائج في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا، وحصد اللقب رقم 15 له في كأس إيطاليا.

أما إنتر، فقد تمكن من تخطي عقبة جاره وغريمه ميلان في نصف النهائي بنتيجة 3-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويأمل إنتر في أن يزيد من عدد ألقابه في كأس إيطاليا، ويصل إلى اللقب الثامن في تاريخه، وأن يتوج بالبطولة الغائبة عن خزائنه منذ 2011.

الآن نستعرض معًا موعد مباراة يوفنتوس وإنتر، وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة يوفنتوس وإنتر؟

موعد مباراة يوفنتوس وإنتر هو يوم الأربعاء 11 مايو 2022، وتقام على ملعب "أولمبيكو" في العاصمة الإيطالية روما.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام اتاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وإنتر؟

تملك قنوات أبو ظبي الرياضية حق بث بطولة كأس إيطاليا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي الناقل الوحيد للبطولة في المنطقة.

كما يمكنك متابعة المباراة عبر البث المباشر المُقدم من موقع جول، والذي ينطلق قبل بداية اللقاء بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب يوفنتوس - إنتر الأربعاء 11 مايو 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية AD SPORTS 1 HD أولمبيكو

التشكيل المتوقع لإنتر

من المتوقع أن يعتمد سيميوني إنزاجي على التشكيل التالي:

التشكيل | 3-5-2

سمير هاندانوفيتش

فيديريكو ديماركو - ستيفان دي فري - ميلان شكرينيار

إيفان بيريشيتش - مارسيلو بروزوفيتش - هاكان تشالهان أوغلو - نيكولو باريلا - دينزل دومفريس

خواكين كوريا - لاوتارو مارتينيز

🪄 | ASSISTMAN



😎 @hakanc10 is one of only 3️⃣ Inter players in the past 15 @SerieA_EN campaigns to record 1️⃣1️⃣ assists in the same season#Assistman #ForzaInter #Stats pic.twitter.com/iVOD4Y8p2G — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter_en) May 8, 2022

التشكيل المتوقع ليوفنتوس

من المتوقع أن يعتمد المدرب أليجري على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3

فويتشيك شتشيسني

خوان كوادرادو - ليوناردو بونوتشي - دانييلي روجاني - ماتيا دي شيليو

دينيس زكريا - أرتور ميلو - أدريان رابيو

باولو ديبالا - دوشان فلاهوفيتش - مويس كين