موعد مباراة يوفنتوس وإنتر في الدوري الإيطالي 2022 والقنوات الناقلة

يستضيف نادي يوفنتوس نظيره إنتر، في قمة مباريات الجولة الـ 31 من الدوري الإيطالي 2021-2022، على ملعب أليانز ستاديوم.

يوفنتوس سيدخل المباراة بمعنويات مرتفعة لمواصلة الانتصارات وتحقيق الفوز الخامس على التوالي، ليؤكد استمراره في المربع الذهبي وإنقاذ ما يمكن إنقاذه هذا الموسم، بعد تراجع الأداء والنتائج وسط خيبة أمل من الجماهير.

على الجانب الآخر إنتر تراجع في الفترة الأخيرة، وسقط في فخ التعادل بآخر مباراتين وسيعمل على إيقاف نزيف النقاط أمام البيانكونيري، من أجل إنعاش حظوظه في المنافسة على اللقب، إذ يأتي النيراتزوري في المركز الثالث برصيد 60 نقطة بعد لعب 29 مباراة، وبفارق ست نقاط عن ميلان المتصدر الذي لعب 30 مباراة.

جدول مباريات الدوري الإيطالي 2021-22، القنوات الناقلة والترتيب

وفي الأسطر التالية، نتعرف على موعد مباراة يوفنتوس وإنتر والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة يوفنتوس وإنتر؟

موعد مباراة يوفنتوس وإنتر هو يوم الأحد 3 أبريل 2022، على ملعب أليانز ستاديوم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وإنتر؟

لم تحصل أي قناة عربية على حقوق إذاعة الدوري الإيطالي هذا الموسم، وذلك بعد خروجه من مجموعة بي إن سبورتس.

لكن يمكنك مشاهدة مباراة يوفنتوس وإنتر من خلال الحساب الرسمي للسيري آ على يوتيوب، أو خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب يوفنتوس - إنتر الأحد 3 أبريل 2022،

20:45 مصر، 21:45 السعودية Lega Serie A YouTube أليانز ستاديوم

التشكيل المتوقع ليوفنتوس

التشكيل | 4-4-2

فويتشيك تشيزني

دي تشيليو - دي ليخت - دانييلي روجاني - دانيلو

أدريان رابيو - مانويل لوكاتيلي _ آرتور ميلو - خوان كوادرادو

باولو ديبالا - دوشان فلاهوفيتش

التشكيل المتوقع لإنتر

💪 | FOTO



Tutte le immagini della seduta di allenamento dei nerazzurri 👇 — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) March 23, 2022

التشكيل | 3-5-2

هاندانوفيتش

ميلان شكرينيار - باستوني - دانيلو دامبروزيو

إيفان بريسيتش - هاكان تشالهان أوغلو - نيكولو باريلا - بروزوفيتش - دومفريس

لاوتارو مارتينيز - إدين دجيكو