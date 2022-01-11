موعد مباراة يوفنتوس والإنتر في السوبر الإيطالي 2021 والقنوات الناقلة

يستضيف الإنتر نظيره يوفنتوس على ملعب "جيوسيبي مياتزا" في مباراة كأس السوبر الإيطالي 2021، في مباراة مرتقبة ومنتظرة لمحبي اللعبة عامًة، وخاصًة لعشاق الكرة الإيطالية.

يدخل الإنتر اللقاء بصفته بطل النسخة الماضية من الدوري والتي فاز بها رفقة المدرب السابق كونتي، ويسعى إنزاجي لاستغلال الحالة المعنوية والفنية الرائعة لمتصدر الكاليتشو، من أجل أن يفوز بأول ألقابه مع النيراتزوري.

في المقابل، لا يمكن تجاهل خبرة يوفنتوس وشخصية الفريق، حتى وإن كان يعاني مؤخرًا، ولكنه يبقى مرشحًا بقوة للفوز باللقب، ويسعى السيدة العجوز بقيادة أليجري للتتويج بالبطولة من أجل إنقاذ موسم الفريق، ومنحه الثقة اللازمة لاستكمال الموسم بكل قوة.

الآن نستعرض معًا موعد مباراة يوفنتوس والإنتر، وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة يوفنتوس والإنتر؟

موعد مباراة مصر ونيجيريا هو الأربعاء الموافق 12 يناير 2022، على ملعب جيوسيبي مياتزا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس والإنتر؟

المباراة غير منقولة عبر أي قناة في الشرق الأوسط ، ولكن يمكن متابعة البث المباشر لمباراة يوفنتوس والإنتر، عبر القناة الناقلة للدوري الإيطالي عبر يوتيوب.

كما يمكنك متابعة المباراة عبر البث المباشر المُقدم من موقع جول، والذي ينطلق قبل بداية اللقاء بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد الملعب القنوات الناقلة يوفنتوس - الإنتر الأربعاء 12 يناير 2022،

22:00 مصر، 23:00 السعودية جيوسيبي مياتزا القناة الناقلة للدوري الإيطالي عبر يوتيوب

التشكيل المتوقع للإنتر

من المتوقع أن يعتمد سيميوني إنزاجي على التشكيل التالي:

التشكيل | 3-5-2

سمير هاندانوفيتش

أليساندرو باستوني - ستيفان دي فراي - ميلان شكرينيار

إيفان بيريشيتش - مارسيلو بروزوفيتش - هاكان تشالهانوجلو - نيكولو باريلا - دينزيل دومفريس

إيدين دجيكو - لاوتارو مارتينيز

التشكيل المتوقع ليوفنتوس

من المتوقع أن يعتمد المدرب أليجري على التشكيل الآتي: