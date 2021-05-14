موعد مباراة يوفنتوس وإنتر في الدوري الإيطالي 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس ضد إنتر في الجولة 37 من الدوري الإيطالي 2020-21، و ما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين؟

يستضيف يوفنتوس نظيره ميلان، في قمة الجولة الـ 35 من الدوري الإيطالي، على ملعب آليانز ستاديوم.

يوفنتوس سيدخل اللقاء تحت شعار لا بديل عن الفوز، للحفاظ على آماله في الوصول إلى دوري أبطال أوروبا، والخروج بأقل الخسائر في هذا الموسم المخيب لآمال جماهير فريقه.

البيانكونيري يأتي في المركز الخامس من ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة، وبفارق نقطة عن نابولي صاحب المركز الرابع، ونقطتين عن أتالانتا وميلان أصحاب المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

على الجانب الآخر، إنتر المباراة لن تعنى له الكثير إلا من الجانب المعنوي فقط، بعد حسمه لقب الدوري بشكل رسمي قبل جولتين وتفرده على القمة برصيد 88 نقطة، وسيعمل على تصعيب مهمة غريمه يوفنتوس في الوصول للبطولة الأوروبية الكبرى الموسم القادم.

جدول مباريات الدوري الإيطالي 2020-21، القنوات الناقلة والترتيب

وفي التقرير التالي سنستعرض معًا موعد مباراة يوفنتوس وإنتر في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة يوفنتوس وإنتر؟

موعد مباراة يوفنتوس وميلان، هو السب 15 مايو 2021، على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن مباريات الجولة الـ 37 من الدوري الإيطالي.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وإنتر؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث الدوري الإيطالي مباشرةً وحصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس3.

أما متابعي النسخة العربية من جول فبإمكانهم متابعة البث المباشر لمباراة يوفنتوس وإنتر كتابيًا، والذي سيبدأ قبل الصافرة بأكثر من نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب يوفنتوس - إنتر السبت 15 مايو 2021،

18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 3 ستاد أليانز

التشكيل المتوقع ليوفنتوس:

التشكيل| 4-4-2

تشيزني

أليكس ساندرو - دي ليخت - كيليني - دانيلو

كييزا - بينتانكور - رابيو - كوادرادو

رونالدو - ديبالا

التشكيل المتوقع لإنتر:

التشكيل| 3-5-2

هاندانوفيتش

شكرينيار - باستوني - دي فراي

بريزيتش - سينسي - بروزوفيتش - باريلا - أشرف حكيمي

لاوتارو مارتينيز - لوكاكو