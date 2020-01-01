موعد مباراة يوفنتوس ضد ليون، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس ضد ليون في دوري أبطال أوروبا في إطار مباريات دور الستة عشر من البطولة، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للقاء؟

يحتضن ملعب جروباما ستاديوم مباراة من العيار الثقيل في دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا، عندما يستضيف فريق ليون خصمه يوفنتوس، وذلك يوم الأربعاء المقبل 26 فبراير 2020 ميلاديًا، الموافق 2 رجب 1441 هجريًا.

يطمح ليون لتحقيق الفوز بأي شكل من الأشكال من أجل المحافظة على حظوظه قائمة حتى مباراة العودة، وبطبيعة الحال سيحاول استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية قد تساعده على تحقيق المفاجأة الكبرى.

في المقابل سيحاول يوفنتوس حسم الأمور منذ جولة الذهاب، مستغلًا فارق الخبرات الكبير الذي يصب لصالحه وخاصًة في ظل وجود محطمًا الأرقام القياسية في البطولة ألا وهو الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي اعترف مدرب ليون بأنه لا يجد طريقه لإيقافه سوى عدم دخوله فرنسا من الأساس.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة ليون ضد يوفنتوس والقنوات الناقلة للمباراة..

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موعد مباراة ليون ضد يوفنتوس والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة ليون - يوفنتوس جروباما ستاديوم الأربعاء 26 فبراير 2020،

2 رجب 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 2

الغيابات والتشكيل المتوقع ليوفنتوس

سيفتقد يوفنتوس للعديد من اللاعبين قبل مواجهة ليون للإصابة وهُم هيجواين، دوجلاس كوستا، ديميرال، خضرة ومن المحتمل أيضًا غياب بيانيتش الذي يعاني من الإجهاد العضلي.

سيواصل ساري طريقة لعبة المعتادة وهي (4-3-3)، وسيدفع بتشيزني في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي دانيلو، دي ليخت، كيليني وأليكس ساندرو، سيتكون الوسط من بينتانكور وبيانيتش وماتويدي، أما الهجوم فسيقوده الثلاثي كوادرادو، ديبالا ورونالدو.

التشكيل | 4-3-3

فويتشيك تشيزني

أليكس ساندرو - ليوناردو بونوتشي - ماتياس دي ليخت - دانيلو

بليز ماتويدي - ميراليم بيانيتش - رودريجو بينتانكور

كريستيانو رونالدو - باولو ديبالا - خوان كوادرادو

الغيابات والتشكيل المتوقع لليون

توجد الكثير من الغيابات في صفوف ليون قبل اللقاء المرتقب ضد يوفنتوس، بعد انتهاء موسم الثنائي أديلادي وديباي بسبب الرباط الصليبي، وكذلك تعرض دوبوا، كونيه لإصابات مختلفة.

من المتوقع أن يواصل رودي جارسيا اعتماده على طريقة لعب 4/3/3 بتواجد لوبيز في حراسة المرمى، أمامه الرباعي تيتي، مارسيلو، أندرسين وماركال، وفي الوسط الثلاثي تياجو مينديش وأمامه برونو جيمارايش وحسام عوار وفي المقدمة الثلاثي بيرتراند تراوري، ماكسويل كورنيه وموسى ديمبيلي.

التشكيل | 4-3-3