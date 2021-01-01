موعد مباراة يوفنتوس وسامبدوريا في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس ضد سامبدوريا في الجولة العشرون من الدوري الإيطالي 2020-21، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين؟

يعود يوفنتوس إلى منافسات الدوري الإيطالي ويحل ضيفاً على سامبدوريا في ملعب لويجي فيراريس ضمن منافسات الجولة العشرين من السيري آ .

وكان البيانكونيري قد حقق الفوز على سبال في الدور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا بأربعة أهدافٍ دون رد، وتنتظره مباراة قوية أمام إنتر في نصف النهائي، لكن على السيدة العجوز أن تضع أمام عينيها التركيز على بطولة الدوري التي ابتعدت قليلاً عن صدارته.

ويحتل اليوفي المركز الرابع برصيد 36 نقطة بفارق 7 نقاط عن ميلان متصدر ترتيب جدول الدوري، بينما يحتل سامبدوريا المركز العاشر برصيد 26 نقطة.

وحقق سامبدوريا فوزاً على بارما في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الماضية على ستاد إنيو تارديني، بهدفين مقابل لاشيء.

الآن نستعرض سويًا موعد مباراة يوفنتوس وسامبدوريا وما هي القنوات الناقلة.

"نيمار يتفوق على ميسي ورونالدو كأفضل لاعب في العالم"

ما هو موعد مباراة يوفنتوس وسامبدوريا؟

تقام مباراة يوفنتوس و سامبدوريا مساء يوم السبت 30 يناير 2021 ميلادياً، الموافق 17 جمادى الآخر 1442 هجرياً.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وسامبدوريا؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري الإيطالي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وقد خصصت القناة القطرية القناة رقم 4 لنقل المباراة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب سامبدوريا - يوفنتوس السبت 30 يناير 2021،

17 جمادى الأخر 1442،

19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 4 لويجي فيراريس

التشكيل المتوقع ليوفنتوس

يغيب عن يوفنتوس كولوسيفسكي للإيقاف وديبالا للإصابة، ومن المتوقع أن يعتمد المدرب أندريا بيرلو على التشكيل الآتي..

التشكيل | 3-5-2

فويتشيك تشيزني

دانيلو - ليوناردو بونوتشي - ماتايس دي ليخت

فيديريكو كييزا - أرتور - رودريجو بنتانكور- وستون ماكيني - خوان كوادرادو

كريستيانو رونالدو - ألفارو موراتا

التشكيل المتوقع لسامبدوريا

سيغيب عن سامبدوريا للإصابة الثنائي جابياديني وتونيلي، ومن المتوقع أن يعتمد المدرب كلاوديو رانييري على التشكيل الآتي...

التشكيل | 4-4-2

إميل أوديرو

توماسو أوجيلو - عمر كولي - مايا يوشيدا - بارتوش بيريشينسكي

ياكوب يانكتو - ألبين إكدال - أدريان سيلفا - أنطونيو كاندريفا

فابيو كوالياريلا - كيتا بالدي