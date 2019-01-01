موعد مباراة يوفنتوس ضد جنوى، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس القادمة ضد جنوى في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي 2019-20، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يفتح استاد يوفنتوس أبوابه لاستضافة مباراة يوفنتوس وجنوى يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019 ميلادياً، الموافق 2 ربيع الأول 1441 هجريًا، وذلك في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي 2019-20.



سقط البيانكونيري في فخ التعادل أمام مضيفه نادي ليتشي بهدف لمثله، فى المباراة التي جمعتهما علي ملعب فيا ديل ماري، وبهذا التعادل يظل حامل اللقب متربع على عرش جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن النيراتزوري، حيث خاض زملاء كريستيانو رونالدو تسع مباريات حتي الآن حقق الفوز فى سبع وتعادل فى مباراتين.

على الجانب الآخر، كانت اخر مباراة لفريق جنوى أمام بريشيا واستطاع تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، حيث يحتل الفريق المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط فقط، أحرزهم بعد أن خاض الفريق تسع مواجهات حتي الآن فى الكالتشيو حقق وانتصارين وتعادلين، وتلقوا الهزيمة فى خمس مباريات.

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موعد مباراة يوفنتوس ضد جنوى والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة يوفنتوس - جنوى استاد يوفنتوس الأربعاء 30 أكتوبر 2019،

2 ربيع الأول 1441،

15:00 مصر، 16:00 السعودية باولو فاليري bein sports HD 4

الغيابات والتشكيل المتوقع ليوفنتوس

سيغيب عن يوفنتوس في مباراة جنوى 3 لاعبين بداعي الإصابة، هم ماتيا دي شيليو والنجم جيورجيو كيليني والجناح الطائر دوجلاس كوستا، بينما لن يغيب أي لاعب أخر بسبب الايقاف.

سيبدأ ساري بطريقته المعتادة مع البيانكونيري، وسيدفع بتشيزني في حراسة المرمى، وأمامه الثلاثي ساندرو ودي ليخت وبونوتشي ، وسيتواجد في الوسط خضيرا وماتويدي وبيانيتش، أما فى الهجوم ديبالا رفقة هيجواين وكوادرادو.

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التشكيل | 4-3-3

فويتشيك تشيزني

أليكس ساندرو - ماثييس دي ليخت - ليوناردو بونوتشي - دانيلو

بليز ماتويدي - ميراليم بيانيتش - سامي خضيرا

باولو ديبالا - جونزالو هيجواين - خوان كوادرادو

الغيابات والتشكيل المتوقع لجنوى

لن يغيب عن جنوى في اللقاء ضد يوفنتوس الثنائي أي لاعب بسبب الإصابة، أو الإيقاف، وسيكون جميع العناصر جاهزة لخوض هذا اللقاء الصعب

سيبدأ المدرب تشيزاري رانديلي بنفس الطريقة المعتادة للفريق، وسيعتمد على الثنائي زاباتا، روميرو في خط دفاع الفريق، وسيقود هجوم الفريق كريستيان كوامي بجانب فرانشيسكو كاساتا وأندريا بينامونتي.

التشكيل | 4-3-3