موعد مباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس القادمة ضد أتلتيكو مدريد، في بطولة الكأس الدولية للأبطال 2019، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يفتح ملعب فريندز أرينا أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين يوفنتوس وأتلتيكو مدريد يوم السبت 10 أغسطس 2019 ميلادياً، الموافق 9 ذو الحجة 1440 هجرياً، وذلك في بطولة الكأس الدولية للأبطال استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2019-20.

حقق يوفنتوس فوز صعب على نظيره الإنتر بنتيجة 4-3، بضربات الجزاء بعد تعادل الفريقين بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما علي الملعب الوطني بسنغافورة فى ثاني مبارياته فى كأس الأبطال الودية استعدادا للموسم الجديد، وقد أنهي البيانكونيري الموسم الماضي للحفاظ على لقب الكالتشيو للمرة الثامنة على التوالى والـ35 فى تاريخه قبل خمس جولات من النهاية، بعد أن حصد 90 نقطة طوال مشواره في السيريا آي، جمعم من 28 فوز وست تعادلات وأربع هزائم فقط.



خاض فريق أتلتيكو مدريد مباراة واحدة في البطولة أمام فريق غوادالاخارا الذي يشارك لأول مرة هذا العام، وحققوا الفوز بركلات الترجيح بنتيجة (4-5)، بعد أن انتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل سلبي بدون أهداف، ويلعب أبناء ديجو سيموني مباراة ودية امام ريال مدريد فى نفس البطولة قبل ان يلتقي بالبيانكونيري، ولعب الروخي بلانكوس مبارتين بعد انتهاء الموسم الماضي، الأولى أمام فريق بيتار وتلقوا خسارة بهدفين مقابل هدف، ثم حققوا الفوز على حساب فريق نومانسيا في اللقاء الودي الثاني بثلاثية دون رد.

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موعد مباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة أتلتيكو مدريد - يوفنتوس فريندز أرينا السبت 10 أغسطس 2019،

9 ذو الحجة 1440،

18:30 مصر، 19:30 السعودية JUVENTUS TV





الغيابات والتشكيل المتوقع ليوفنتوس

لن يفتقد يوفنتوس في مبارياته أمام الفريق الإسباني في الكأس الدولية للأبطال أي لاعب بسبب الإصابة، وستكون كافة الأسماء متواجدة لخوض هذه المواجهة

سيبدأ المدرب الجديد ماوريسيو سارى بنفس العناصر التي تشارك أساسيًا مع الفريق، وسيعتمد على بونوتشي بجانب دي ليخت كثنائي قلب دفاع، أما في الهجوم فسيتواجد الثلاثي كريستيانو رونالدو، جونزالو هيجواين، فيديريكو بيرنارديسكي.



التشكيل | 4-4-3

جانلويجي بوفون

ماتيا دي شيليو - ليوناردو بونوتشي - ماتياس دي ليخت - جواو كانسيلو

بليز ماتويدي - ميراليم بيانيتش - أدريان رابيو

كريستيانو رونالدو - جونزالو هيجواين - فيديريكو بيرنارديسكي

الغيابات والتشكيل المتوقع لأتلتيكو مدريد

لا يوجد غيابات في صفوف أتلتيكو مدريد قبل مباراة يوفنتوس الودية بسبب الإصابة، وسيكون جميع عناصر الفريق جاهزة لخوض اللقاء.

🔛 نستمر في التحضير لدخول الموسم! 😉

💪 تم استكمال الحصة التدريبية الثانية لهذا اليوم! ✅

😊 غدا أكثر وأفضل! 🙌

➕ 📸⬅ https://t.co/bbQTR0HAK5#AúpaAtleti pic.twitter.com/u9cDIAYkep — أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) August 7, 2019

سيبدأ المدرب الأرجنتيني هذا اللقاء بنفس العناصر الذي يعتمد عليها، وسيدفع بستيفان سافيتش وفيليب مونتيرو في قلب الدفاع، وسيقود هجوم الفريق دييجو كوستا ، ومن خلفه ، جواو فيليكس.



التشكيل | 4-4-2