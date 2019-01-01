موعد مباراة يوفنتوس ضد سبال، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس ضد سبال في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي 2019-20، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يستضيف يوفنتوس سبال على استاد آليانز ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي لموسم 2019-20، يوم السبت القادم 28 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 29 محرّم 1441 هجرياً.

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استطاع البيانكونيري أن يتخطي عقبة مضيفه بريشيا، بعد تأخره بهدف، إلا أن لاعبي السيدة العجوز استطاعوا أن يعودوا بمجريات المباراة وينتصروا بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الكالتشيو، وبهذه النتيجة يرتفع يوفنتوس رصيده إلى النقطة الثالثة عشر في صدارة الدوري الإيطالي بفارق نقطتين عن الإنتر المتصدر حتى الآن، حيث خاض الفريق خنس مباريات حتي الأن استطاع تحقيق الفوز فى أربع مواجهات وتعادل فى مباراة.

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على الجانب الآخر فيدخل سبال المباراة وهو في المركز التاسع عشر برصيد 3 نقاط، بعد أن استطاع تحقيق الفوز في الجولة الثالثة أمام لاتسيو بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي أقيمت على ملعب باولو موتزا، وكانت أخر مباراة سبال أمام الفريق الصاعد حديثاً إلى السيري آ، ولكن في الآخير قد هُزموا بنتيجة (1-3).

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موعد مباراة يوفنتوس ضد سبال والقنوات الناقلة

ساري يشبه وضعية دي ليخت بكوليبالي

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة يوفنتوس - سبال استاد آليانز السبت 28 سبتمبر 2019،

29 محرم 1441،

15:00 مصر، 16:00 السعودية لم يتحدد بعد beIN SPORTS HD 4

الغيابات والتشكيل المتوقع ليوفنتوس

يفتقد يوفنتوس في اللقاء القادم أمام سبال، في الدوري الإيطالي، دانيلو وماتيا دي تشيليو، جورجيو كييليني، ماتيا بيرين، بسبب الإصابة، ولن يغيب عن الفريق أي لاعب آخر بسبب الإيقاف.

👀 Da bordocampo 👀



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سيواصل ماوريتسيو ساري الاعتماد على طريقته الذي اعتاد عليها مع الفريق منذ انطلاقة الموسم، وسيعتمد على بونوتشي بجانب ماتايس دي ليخت، أما في الهجوم فسيتواجد كريستيانو رونالدو بجانب ماريو ماندجوكيتش وباولو ديبالا.



التشكيل | 4-3-1-2

فويتشيك تشيزني

أليكس ساندرو - ماتياس دي ليخت - ليوناردو بونوتشي - خوان كوادرادو

أدريان رابيو - ميراليم بيانيتش - سامي خضير

كريستيانو رونالدو - ماريو ماندجوكيتش - باولو ديبالا

الغيابات والتشكيل المتوقع لسبال

لن يفتقد فريق سبال أي لاعب للإصابة أو للإيقاف في هذه المباراة، وستكون كل العناصر متاحة أمام المدرب ليوناردو سيمبيسلي لخوض هذه المواجهة الصعبة.



لن يغير كثيرًا المدرب صاحب الـ52 عامًا في الطريقة الذي اعتاد عليها مع الفريق، وسيعتمد أيضًا على الطريقة الدفاعية مع استغلال سرعات الثنائي أندريا بيتانيا وسيرجيو فلوكاري لمباغتة فريق يوفنتوس.



التشكيل | 3-5-2