موعد مباراة يوفنتوس ضد سامبدوريا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس ضد سامبدوريا في الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي، الغيابات والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة لهذه المباراة..

يفتح ملعب لويجي فيراريس أبوابه لمباراة من قمم الدوري الإيطالي، عندما يحلّ يوفنتوس ضيفًا على سامبدوريا مساء الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 21 ربيع الآخر 1441 هجريًا، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من جنة كرة القدم.

اليوفي يأتي من انتصارٍ غالٍ على أودينيزي بأداء مقنع وممتع بثلاثية لهدف، وستكون مباراة سامبدوريا هامة للغاية في سبيل الاستمرار بمطاردة المتصدر إنتر ميلان حتى يتمكن البيانكونيري من الحفاظ على لقب الكالتشيو في خزائنه.

في الوقت نفسه فإن سامبدوريا الذي ينافس في مراكز الهبوط، سيدخل هذه المباراة وهو منتشٍ بالفوز الثمين جدًا الذي حققه على منافسه جنوى بهدف نظيف، وسيسعى السامب لمواصلة الانتصارات من أجل الابتعاد قدر المستطاع عن الذهاب إلى السيري ب.

كريستيانو رونالدو يعيش حالة مميزة للغاية وسجل هدفين في مرمى أودينيزي، ويُريد الدون أن يرسل للعالم رسالة أن إصابته لن تعيقه عن التهديف ومعانقة الألقاب، وقد يكون سامبدوريا هو ضحيته المقبلة..

الآن نتعرف على موعد مباراة يوفنتوس ضد سامبدوريا، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع..

إنتر يقرر مصير موتا في جنوى



موعد مباراة يوفنتوس ضد سامبدوريا والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة سامبدوريا - يوفنتوس لويجي فيراريس الأربعاء 18 ديسمبر 2019،

21 ربيع الآخر 1441،

19:55 بتوقيت مصر، 20:55 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 4

الغيابات والتشكيل المتوقع ليوفنتوس

يغيب عن يوفنتوس جورجيو كيليني لإصابته بالرباط الصليبي ، ويفترض أن يعود في مارس المقبل، مع أليكس ساندرو والحارس تشيزني، عدا ذلك فجميع الخيارات سوف تكون متاحة أمام ساسولو.

يفترض أن يخوض المدرب ماوريسيو ساري المباراة بخطته المعتادة، حيث بوفون في حراسة المرمى وأمامه الثنائي ماتياس دي ليخت وبونوتشي مع دانيلو ودي تشيليو على الأطراف، ثم ثلاثي منتصف ملعب بيانتيش وبينتاكور وماتويدي، خلف الثلاثي الهجومي باولو ديبالا وجونزالو هيجواين ورونالدو.

التشكيل | 4-3-3

تشيزني

دي تشيليو- ماتياس دي ليخت - ليوناردو بونوتشي - دانيلو

بليس ماتويدي - ميراليم بيانيتش - بينتاكور

جونزالو هيجواين - كريستيانو رونالدو - باولو ديبالا