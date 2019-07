موعد مباراة يوفنتوس ضد توتتهام، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمود جمال

يفتح الملعب الوطني بسنغافورة أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين يوفنتوس وتوتنهام يوم الأحد 21 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 18 ذو القعدة 1440 هجرياً، وذلك في لقاء ودي ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد 2019-20.

أنهي البيانكونيري الموسم الماضي بخسارة أمام فريق سامبدوريا بهدفين دون رد، فى المباراة التي جمعت الفريقين بملعب لويجي فيراريس، في إطار منافسات الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإيطالي، وكان قد حسم السيدة العجوز لقب الكالتشيو للمرة الثامنة على التوالى والـ35 فى تاريخه قبل خمس جولات من النهاية، بعد أن حصد 90 نقطة طوال مشواره في السيريا آي، جمعم من 28 فوز وست تعادلات وأربع هزائم فقط.

خسر توتنهام نهائي دوري أبطال أوروبا بهدفين دون رد أمام فريق ليفربول، في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب واندا ميتروبوليتانو في الأول من يونيو الماضي، أمام في البريميرليج فأنهى السبيرز الموسم في المركز الرابع برصيد 71 نقطة طوال مشواره، وهذا يعني أنه من الأربع أندية المتأهلين إلى بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ولعب الفريق 38 مباراة، حقق الفوز في 23 مباراة، وتعادل في 2، وخسر 13 مباراة.

لن يفتقد يوفنتوس في أولى مبارياته في الكأس الدولية للأبطال أي لاعب بسبب الإصابة، وستكون كافة الأسماء متواجدة لخوض هذه المواجهة الصعبة أمام وصيف دوري أبطال أوروبا.

سيبدأ المدرب الجديد ماوريسيو سارى بنفس العناصر التي تشارك أساسيًا مع الفريق، وسيعتمد على بونوتشي بجانب كيليني كثنائي قلب دفاع، أما في الهجوم فسيتواجد الثلاثي كريستيانو رونالدو، ماريو ماندجوكيتش، باولو ديبالا.



التشكيل | 4-4-3

جانلويجي بوفون

أليكس ساندرو - جيورجيو كيليني - ماتياس دي ليخت - جواو كانسيلو

بليز ماتويدي - ميراليم بيانيتش - إيمري تشان

كريستيانو رونالدو - ماريو ماندجوكيتش - باولو ديبالا

لا يوجد غيابات في صفوف توتنهام قبل مباراة يوفنتوس المرتقبة بسبب الإصابة، وسيكون على المدرب ماوريسيو بوتشينيو اختيار التشكيل الأمثل لهذا اللقاء.

