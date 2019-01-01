موعد مباراة يوفنتوس ضد بولونيا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس القادمة ضد بولونيا في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي 2019-20، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

أحمد جمال

يفتح استاد يوفنتوس أبوابه لاستضافة مباراة يوفنتوس وبولونيا يوم السبت 19 أكتوبر 2019 ميلادياً، الموافق 20 صفر 1441 هجريًا، وذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي 2019-20.

استطاع البيانكونيري أن يُوقف سلسلة انتصارات الإنتر المتتالية وأن يخطف منه الصدارة بعد انتصارهم بهدفين مقابل هدف في مباراة قوية استطاع فيها هيجواين أن يرجح كفة السيدة العجوز بعد إحرازه لهدف الفوز في الدقيقة 80 من عُمر المباراة، ليعود كريستيانو رونالدو وزملائه لصدارة جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن النيراتزوري صاحب الـ18 نقطة.

على الجانب الآخر بولونيا يحتل المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط، حققهم من انتصارين وثلاث تعادلات كانت آخرها في الجولة السابقة أمام لاتسيو، حيث قدموا مباراة رائعة واستطاعوا الحصول على نقطة بعد تعادلهم بنتيجة (2-2).

وفي هذا التقرير يُقدم لكم جول النسخة العربية كل ما تريد معرفته عن مباراة يوفنتوس القادمة ضد بولونيا في إطار الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي 2019-20.

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موعد مباراة يوفنتوس ضد بولونيا والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة يوفنتوس - بولونيا استاد يوفنتوس السبت 19 أكتوبر 2019،

20 صفر 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية لم يتحدد بعد bein sports HD4

الغيابات والتشكيل المتوقع ليوفنتوس

سيغيب عن اليوفنتوس العديد من اللاعبين بسبب الإصابة وتضم قائمة الغيابت كلًا من، النجم جيورجيو كيليني وماتيا دي شيليو ودانيلو، كذلك البرازيلي دوجلاس كوستا والكرواتي ماركو بياتسا.

🏅💎 تهانينا لباولو ديبالا بعد الفوز بجائزة أفضل لاعب في الفريق في شهر سبتمبر، مقدمة من @officialpes! 👏👏👏 pic.twitter.com/EVERlDg91Y — JuventusFC (@Juventusfcar) October 16, 2019

سيبدأ ساري هذا اللقاء بتشكيل مغاير بعض الشئ للمعتاد عليه، فسيغير طريقته من 4-3-3 إلى 4-3-1-2، ومن المتوقع أن يبدأ بفويتشيك شيسني حراسة المرمي، وليوناردو بونوتشي وماتياس دي ليخت فى مركز قلب الدفاع، وفي الأمام كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا

التشكيل | 4-3-1-2

فويتشيك شيسني

أليكس ساندرو - ماتياس دي ليخت - ليوناردو بونوتشي - خوان كوادرادو

بليز ماتويدي - ميراليم بيانيتش - سامي خضيرة

فيديريكو بيرنارديسكي

كريستيانو رونالدو - باولو ديبالا



الغيابات والتشكيل المتوقع لبولونيا

سيغيب عن بولونيا ضد يوفنتوس جاري ميديل بعد أن حصل على بطاقة حمراء في مباراة فريقه الأخيرة في الدوري الإيطالي ضد لاتسيو، ولن يغيب أي لاعب اخر وستكون جميع العناصر جاهزة لخوض هذه المباراة

سيبدأ المدرب سينيسا ميهايلوفيتش بنفس طريقته المعتادة مع الفريق، وسيتولى حراسة المرمى لوكاس سكوربسكي، وأمامه سيبدأ ماتيا باني ودانيلو لارانجييرا فى قلب الدفاع، وسيكون رودريجو بالاسيو فى الأمام.

التشكيل | 4-2-3-1