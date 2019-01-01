موعد مباراة يوفنتوس القادمة ضد بولونيا فى الدوري الإيطالي 2019-20.

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس القادمة ضد بولونيا في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي 2019-20، والتي يستضيفها استاد يوفنتوس

أحمد جمال

يفتح استاد يوفنتوس أبوابه لاستضافة مباراة يوفنتوس وبولونيا يوم السبت 19 أكتوبر 2019 ميلادياً، الموافق 20 صفر 1441 هجريًا، وذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي 2019-20.

استطاع البيانكونيري أن يُوقف سلسلة انتصارات الإنتر المتتالية وأن يخطف منه الصدارة بعد انتصارهم بهدفين مقابل هدف في مباراة قوية استطاع فيها هيجواين أن يرجح كفة السيدة العجوز بعد إحرازه لهدف الفوز في الدقيقة 80 من عُمر المباراة، ليعود كريستيانو رونالدو وزملائه لصدارة جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن النيراتزوري صاحب الـ18 نقطة.

على الجانب الآخر بولونيا يحتل المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط، حققهم من انتصارين وثلاث تعادلات كانت آخرها في الجولة السابقة أمام لاتسيو، حيث قدموا مباراة رائعة واستطاعوا الحصول على نقطة بعد تعادلهم بنتيجة (2-2).

وفي هذا التقرير يُقدم لكم جول النسخة العربية كل ما تريد معرفته عن مباراة يوفنتوس القادمة ضد بولونيا في إطار الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي 2019-20.

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موعد مباراة يوفنتوس ضد بولونيا والقنوات الناقلة

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