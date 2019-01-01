موعد مباراة يوفنتوس القادمة ضد باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس القادمة ضد باير ليفركوزن في إطار الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والقنوات الناقلة للمباراة

أبانوب صفوت

يتهيأ ملعب باي أرينا لاحتضان المواجهة الأخيرة لباير ليفركوزن في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2019-20، عندما يستضيف المتصدر يوفنتوس يوم الأربعاء القادم 11 ديسمبر 2019 ميلادياً، الموافق 14 ربيع الآخر 1441 هجرياً.

تحتل السيدة العجوز صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة بعد الفوز في أربع مباريات والتعادل في لقاء وحيد، ومن المتوقع أن يقوم ماوريسيو ساري بإراحة بعض اللاعبين بعد أن حسم البيانكونيري التأهل وصدارة الترتيب كذلك.

في المقابل، يملك ليفركوزن فرصة ثمينة للتأهل من هذه المجموعة الصعبة التي تضم أتلتيكو مدريد أيضاً، ولكن بشرط تحقيق الفوز على يوفنتوس في الجولة الأخيرة وهو ما لن يكون صعباً في حال لم يدفع منافسه بالتشكيلة الأساسية كاملةً.

في هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة باير ليفركوزن ويوفنتوس، القنوات الناقلة لها في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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