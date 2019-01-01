موعد مباراة يوفنتوس القادمة ضد نابولي فى الدوري الإيطالي 2019-20.

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس القادمة ضد نابولي في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي 2019.2020، على ملعب أليانز آرينا

محمد مصطفي

ينتظر عشاق الكرة الإيطالية مباراة من العيار الثقيل تجمع بين كلاً من يوفنتوس ونابولي ضمن الجولة الثانية من الدوري الإيطالي موسم 2019-2020، وذلك يوم السبت الموافق 31 أغسطس 2019 ميلادياً، الموافق 1 محرم 1441 هجرياً على أستاد أليانز آرينا.



استهل البيانكونيري مشواره فى حملة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي بفوز بهدف على مضيفه بارما، فى المباراة التي جمعتهما على ملعب "إينيو تارديني"، وبهذا الانتصار اقتنص السيدة العجوز أولي نقاط له فى "سيري آ"، حقق اليوفنتوس لقب الدورى الإيطالى الموسم الماضي للمرة الثامنة على التوالى، يدخل يوفنتوس المباراة من أجل تحقيق الفوز فى مشوار رحلة البحث عن اللقب التاسع له على التوالي.

على الجانب الأخر، حقق نابولي فوز صعب على مضيفه فيورنتينا بنتيجة (4-3)، فى المباراة التي جمعتهما على ملعب أرتيميو فرانكي، فى إطار منافسات الجولة الاولي من الدوري الإيطالي، وكان قد انهي الفريق الموسم الماضي فى المركز الثاني برصيد 79 نقطة، من 24 انتصار وتعادل فى سبع مباريات وخسر مثلهما ، ويسعي الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية امام السيدة العجوز.

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موعد مباراة يوفنتوس ضد نابولي والقنوات الناقلة

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