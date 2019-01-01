موعد مباراة يوفنتوس القادمة ضد أتلتيكو مدريد الودية

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس القادمة ضد أتلتيكو مدريد، في بطولة الكأس الدولية للأبطال 2019، علي ملعب فريندز أرينا

محمد مصطفي

يفتح ملعب فريندز أرينا أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين يوفنتوس وأتلتيكو مدريد يوم السبت 10 أغسطس 2019 ميلادياً، الموافق 9 ذو الحجة 1440 هجرياً، وذلك في بطولة الكأس الدولية للأبطال استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2019-20.

حقق يوفنتوس فوز صعب على نظيره الإنتر بنتيجة 4-3، بضربات الجزاء بعد تعادل الفريقين بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما علي الملعب الوطني بسنغافورة فى ثاني مبارياته فى كأس الأبطال الودية استعدادا للموسم الجديد، وقد أنهي البيانكونيري الموسم الماضي للحفاظ على لقب الكالتشيو للمرة الثامنة على التوالى والـ35 فى تاريخه قبل خمس جولات من النهاية، بعد أن حصد 90 نقطة طوال مشواره في السيريا آي، جمعم من 28 فوز وست تعادلات وأربع هزائم فقط.



خاض فريق أتلتيكو مدريد مباراة واحدة في البطولة أمام فريق غوادالاخارا الذي يشارك لأول مرة هذا العام، وحققوا الفوز بركلات الترجيح بنتيجة (4-5)، بعد أن انتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل سلبي بدون أهداف، ويلعب أبناء ديجو سيموني مباراة ودية امام ريال مدريد فى نفس البطولة قبل ان يلتقي بالبيانكونيري، ولعب الروخي بلانكوس مبارتين بعد انتهاء الموسم الماضي، الأولى أمام فريق بيتار وتلقوا خسارة بهدفين مقابل هدف، ثم حققوا الفوز على حساب فريق نومانسيا في اللقاء الودي الثاني بثلاثية دون رد.

أخبار انتقالات يوفنتوس | ديبالا يريد البقاء، وروما يجدد اهتمامه بروجاني

موعد مباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة

رئيس أتلتيكو مدريد يعلق على اهتمامه بخاميس رودريجيز