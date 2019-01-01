موعد مباراة يوفنتوس القادمة ضد أياكس في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس القادمة ضد أياكس في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-2019

محمود جمال

يحل أياكس ضيفًا ثقيلًا على يوفنتوس في ملعب آليانز بتورينو يوم الثلاثاء القادم 16 أبريل 2019 ميلادياً، الموافق 11 شعبان 1440 هجرياً، وذلك في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-2019.

أنهى البيانكونيري مباراة الذهاب في ملعب يوهان كرويف بتعادل إيجابي بهدف لمثله يؤجل الحسم إلى مباراة الإياب بتورينو، أمام في الدوري الإيطالي فيأتي الفريق على صدارة جدول الترتيب برصيد 84 نقطة، وبفارق 20 نقطة كاملة عن نابولي صاحب الوصافة، فبعد مرور 31 جولة استطاع زملاء كريستيانو رونالدو تحقيق الفوز في 27 مباراة، وتعادلو في ثلاث، وتلقوا هزيمة واحدة.

سيدخل أياكس هذا اللقاء الصعب بكل قوة خاصةً بعد الأداء الرائع الذي قُدم في لقاء الذهاب في أمستردام، وسيسعى المحاربين لتفجير مفاجأة من العيار الثقيل وهي الفوز في هذه المواجهة على حساب يوفنتوس للعبور إلى نصف النهائي، مثلما حدث في دور الـ16من هذه النسخة وإقصاء ريال مدريد حامل اللقب في الثلاث مواسم الأخيرة.

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