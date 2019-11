موعد مباراة يوفنتوس ضد أتالانتا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

بعد أن فاز على ميلان بصعوبة بهدفٍ للاشئ، يواجه يوفنتوس نادي قوي في الدوري هذا الموسم هو أتالانتا في أول مباريات الجولة 13 من الدوري الإيطالي بعد التوقف الدولي، وذلك يوم السبت 23 نوفمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 26 ربيع الأول 1441 هجريًا في ملعب أتليتي آتزوري.

يتصدر البيانكونيري السيري آ حتى الآن برصيد 32 نقطة بعد مرور 12 جولة، ويطارده الإنتر القوي مع كونتي هذا الموسم بفارق نقطة واحدة فقط، وعلى صعيد دوري أبطال أوروبا ضمن السيدة العجوز التأهل للدور الثاني بالفوز على لوكوموتيف موسكو، حيث أًصبح في المركز الأول في مجموعته برصيد 10 نقاط.

يقدم أتالانتا مستوى جيد في الدوري الإيطالي هذا الموسم، لكنه تعثر في آخر 3 مباريات بتعادلين مع نابولي وسامبدوريا وخسارة من كالياري، وهو ما تسبب في رجوعه للمركز الخامس برصيد 22 نقطة، وعلى صعيد دوري الأبطال فقد اقترب من الخروج الرسمي بعد الفشل في جمع أكثر من نقطة بعد مرور 4 جولات من دور المجموعات.

يغيب عن أتالانتا في مباراة يوفنتوس في الدوري الإيطالي المهاجم الكولومبي دوفان زاباتا المتخصص في التسجيل في البيانكونيري بداعي الإصابة، كذلك سيغيب الثنائي إيليتشيتش ومالينوفسكي بداعي الإيقاف.

💪 I 23 nerazzurri convocati per #AtalantaJuve !

👀 Here's the squad list for tomorrow's match! #GoAtalantaGo ⚫️🔵 #SerieATIM pic.twitter.com/WzOvX1kbbg