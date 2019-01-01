موعد مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
أبانوب صفوت
يتهيأ ملعب أليانز ستاديوم لاستضافة المباراة القادمة ليوفنتوس في الدوري الإيطالي، والذي سيتقابل فيها مع فريق أودينيزي في إطار الجولة 16 من الدوري الإيطالي، وذلك يوم الأحد 15 ديسمبر 2019 ميلادياً، الموافق 18 ربيع الآخر 1441 هجرياً.
يرغب البيانكونيري بتعويض الخسارة التي تعرض لها في الجولة السابقة ضد لاتسيو عندما سقط حامل اللقب بثلاثية مقابل هدف، مما أفقده الصدارة لصالح الإنتر الذي استغل الفرصة لينقض على المركز الأول ويبتعد بفارق نقطتين.
يتواجد فريق أودينيزي في المركز السادس عشر وكان قد تعادل في الأسبوع الماضي مع فريق نابولي، ويبحث عن انتصاره الأول في الدوري منذ بداية شهر نوفمبر الماضي عندما تفوق على جنوى بثلاثة أهداف مقابل هدف.
في هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة يوفنتوس وأودينيزي، القنوات الناقلة لها في إطار الجولة 16 من الدوري الإيطالي.
ساري: لست قلقًا من وضع يوفنتوس الحالي
موعد مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي والقنوات الناقلة
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المباراة
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الملعب
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الموعد
|الحكم
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القناة الناقلة
|يوفنتوس - أودينيزي
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أليانز ستاديوم
|الأحد 15 ديسمبر 2019،
18 ربيع الآخر 1441،
16:00 مصر، 17:00 السعودية
|فابريزيو باسكوا
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الغيابات والتشكيل المتوقع ليوفنتوس
سيغيب عن يوفنتوس في المباراة القادمة ضد أودينيزي كلٌا من جورجيو كيلليني وسامي خضيرة بداعي الإصابة، كما سيغيب ميراليم بيانيتش وخوان كوادرادو بسبب الإيقاف.
Complimenti a tutti. Era importante vincere e lo abbiamo fatto da Squadra. #LB19 #FinoAllaFine pic.twitter.com/tOvK7ozdgs— Leonardo Bonucci (@bonucci_leo19) December 11, 2019
سيدخل ماوريتسيو ساري المدير الفني للبيانكونيري بنفس تشكيلته المعتاده وبطريقة (4-3-1-2)، بالدفع بليوناردو بونوتشي بجانب ماتياس دي ليخت في قلب الدفاع، وأمامهم الثلاثي إيمري تشان، رودريجو بنتانكور وأدريان رابيو، مع الإعتماد على كريستيانو رونالدو وهيجواين في خط الهجوم وخلفهم باولو ديبالا.
التشكيل | 4-3-1-2
أليكس ساندرو - ماتياس دي ليخت - ليوناردو بونوتشي - كواردرادو
أدريان رابيو - إيمري تشان - رودريجو بنتانكور
ديبالا
كريستيانو رونالدو - جونزالو هيجواين
الغيابات والتشكيل المتوقع لأودينيزي
لا توجد غيابات في صفوف أودينيزي في مباراتهم ضد يوفنتوس بالجولة السادسة عشر من الدوري الإيطالي، وستكون جميع الخيارات مُتاحة أمام المدرب لوكا جوتي.
Monday motivation 😄 pic.twitter.com/AXxpLqa96O— Udinese Calcio (@Udinese_1896) December 9, 2019
سيبدأ المدرب جوتي بنفس التشكيل المعتاد والذي خاض به مباراة نابولي الآخيرة وبأسلوب (3-5-2)، وسيبدأ بالثلاثي نويتينك، وتروست إيكونج وسيباستين دي مايو في قلب الدفاع، وسيعتمد على الثنائي كيفين لاسانيا وستيفانو أوكاكا لقيادة خط هجوم الفريق في هذا اللقاء.
التشكيل | 3-5-2
برام نويتينك - وليام تروست إيكونج - سيباستين دي مايو
يانز ستروجير لارسن - سيكو فوفانا - رولاندو ماندراجورا - رودريغو دي باول - إيناسيو بوسيتو
كيفين لاسانيا - ستيفانو أوكاكا