موعد المباراة القادمة ليوفنتوس ضد أودينيزي في الدوري الإيطالي

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس القادمة ضد أودينيزي في إطار الجولة 16 من مباريات الدوري الإيطالي لموسم 2019-20، والقنوات الناقلة للمباراة

أبانوب صفوت

يتهيأ ملعب أليانز ستاديوم لاستضافة المباراة القادمة ليوفنتوس في الدوري الإيطالي، والذي سيتقابل فيها مع فريق أودينيزي في إطار الجولة 16 من الدوري الإيطالي، وذلك يوم الأحد 15 ديسمبر 2019 ميلادياً، الموافق 18 ربيع الآخر 1441 هجرياً.

يرغب البيانكونيري بتعويض الخسارة التي تعرض لها في الجولة السابقة ضد لاتسيو عندما سقط حامل اللقب بثلاثية مقابل هدف، مما أفقده الصدارة لصالح الإنتر الذي استغل الفرصة لينقض على المركز الأول ويبتعد بفارق نقطتين.

يتواجد فريق أودينيزي في المركز السادس عشر وكان قد تعادل في الأسبوع الماضي مع فريق نابولي، ويبحث عن انتصاره الأول في الدوري منذ بداية شهر نوفمبر الماضي عندما تفوق على جنوى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

في هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة يوفنتوس وأودينيزي، القنوات الناقلة لها في إطار الجولة 16 من الدوري الإيطالي.

ساري: لست قلقًا من وضع يوفنتوس الحالي

موعد مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي والقنوات الناقلة