موعد مباراة وفاق سطيف وشباب أهلي برج بوعريريج في الدوري الجزائري والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة وفاق سطيف أمام شباب أهلي برج بوعريريج في الجولة السابعة من الدوري الجزائري على ملعب 20 أغسطس، وما هي القنوات الناقلة؟

يستعد ملعب 20 أغسطس، لاستقبال مباراة وفاق سطيف، مع شباب أهلي برج بوعريريج، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الجزائري.

وفاق سطيف، يدخل المباراة، بهدف مواصلة انتصاراته في الفترة الأخيرة، وتحقيق الانتصار الخامس على التوالي له، والاستمرار في الصدارة.

على الجانب الآخر، يريد شباب أهلي برج بوعريريج، تحقيق نتيجة إيجابية، بعد سلسلة النتائج السلبية التي يمر بها هذا الموسم، إذ فشل الفريق في تحقيق أي فوز، واكتفى فقط بتعادلين منذ انطلاق الدوري.

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وفي هذا التقرير، سنتعرف معًا على موعد مباراة وفاق سطيف وشباب أهلي برج بوعريريج والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة وفاق سطيف وشباب أهلي برج بوعريريج؟

موعد مباراة سطيف وأهلي برج بوعريريج، هو السبت 9 يناير 2020، على ملعب 20 أغسطس.

وتنطلق المباراة في تمام الثانية والنصف عصرًا بتوقيت الجزائر، الثالثة ونصف عصرًا بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة وفاق سطيف وشباب أهلي برج بوعريريج؟

يقوم التلفزيون الجزائري، بنقل مباريات الدوري، عبر شاشاته، بالإضافة إلى بعض المباريات يتم نقلها عبر قناة الكأس القطرية.

وإن لم تتمكن من متابعة اللقاء عبر التلفاز، فيمكنك متابعة اللقاء، عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول، والتي تنطلق قبل اللقاء بحوالي نصف ساعة تقريبًا.