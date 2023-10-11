تعرف على موعد مباراة هولندا وفرنسا في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

الكل ينتظر موعد مباراة هولندا وفرنسا من أجل مشاهدة قمة من قمم الكرة الأوروبية الكلاسيكية بين اثنين من أهم الفرق في العالم.

لحساب تصفيات يورو 2024 سيكون منتخب "الطواحين" على موعد مع مباراة قوية ضد "الديكة" وصيف العالم في آخر نسخة من المونديال.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة هولندا وفرنسا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

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ما هو موعد مباراة هولندا وفرنسا في تصفيات يورو 2024؟

موعد مباراة هولندا وفرنسا في تصفيات يورو 2024 هو يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 على ملعب "يوهان كرويف أرينا".

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة ل مباراة هولندا وفرنسا في تصفيات يورو 2024؟

تذاع مباريات تصفيات يورو 2024 على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، ستجد مباراة هولندا وفرنسا في تصفيات يورو 2024 بالتأكيد على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بتلك الخدمة عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق هولندا - فرنسا الجمعة 13 أكتوبر 2023

21:45 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 يوهان كرويف أرينا حفيظ دراجي

التشكيل المتوقع لهولندا

من المتوقع أن يدخل المدرب رونالد كومان المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل:: 4-4-2

أندرياس نوبيرت

ناثاني آكي - ستيفان دي فراي - فيرجيل فان دايك - دنزل دومفرايس

تيجاني ريندرز - مارتين دي رون - تشافي سيمونز - دالي بليند

دونيل مالين - ستيفن بيرجوين

التشكيل المتوقع لفرنسا

من المتوقع أن يدخل المدرب دييديه ديشان المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-2-4

مايك ماينان

ثيو هيرنانديز - لوكاس هيرنانديز - إبراهيما كوناتيه - بينجامين بافارد

إدواردو كامافينجا - أوريليان تشواميني

كينجسلي كومان - أنطوان جريزمان - كيليان مبابي - أوليفييه جيرو