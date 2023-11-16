تعرف على موعد مباراة هولندا وأيرلندا في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

ضمن مباريات الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الثانية لتصفيات يورو 2024، يحل المنتخب الأيرلندي ضيفًا على المنتخب الهولندي الساعي لضمان تأهله إلى المسابقة التي يحمل لقبها في نسخة واحدة.

على ملعب يوهان كرويف ارينا، لا ينتظر أن يكون أيرلندا خصمًا سهلًا وهو الذي يحتل المركز الرابع في المجموعة.

بينما يحتل رفاق فيرجيل فان دايك المركز الثاني في مجموعة يتصدرها الديوك الفرنسيون.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة هولندا وايرلندا في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للطواحين..

ما هو موعد مباراة هولندا وأيرلندا في تصفيات يورو 2024؟

موعد مباراة هولندا وايرلندا في تصفيات يورو 2024 هو يوم السبت 18 نوفمبر 2023 على ملعب يوهان كرويف أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة هولندا وأيرلندا في تصفيات يورو 2024؟

تذاع مباريات تصفيات أمم أوروبا يورو 2024 على قنوات بي إن سبورتس القطرية، من المرجح أن تجد مباراة هولندا وايرلندا على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالخدمة التي يقدمها تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب هولندا - أيرلندا السبت 18 نوفمبر 2023

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 1 HD يوهان كرويف أرينا

التشكيل المتوقع لهولندا

من المتوقع أن يدخل المدرب رونالد كومان المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

بارت فيربروجين

دالي بليند - لوتشاريل جيترويدا - فيرجيل فان دايك - دينزل دومفرايس

تيجاني ريندرز - ماتس وايفر - كليندشي هارتمان

تشافي سيمونز - فوت فيخهورست - كودي جاكبو