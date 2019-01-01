موعد مباراة نيجيريا ضد جنوب أفريقيا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة منتخب نيجيريا ضد منتخب جنوب أفريقيا في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يفتح استاد القاهرة الدولي أبوابه لإستضافة مباراة تجمع بين منتخب نيجيريا ومنتخب جنوب أفريقيا يوم الأربعاء 10 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 5 ذو القعدة 1440 هجرياً، وذلك في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019.

تأهل منتخب نسور نيجيريا إلى الدور ربع نهائي بعد فوز صعب على منتخب الكاميرون 3-2 في مواجهة مثيرة بثمن نهائي أمم أفريقيا، وكان المنتخب النيجيري تأهل لهذا الدور بعد احتلاله المركز الثاني فى المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، بعد أن حقق الفوز في على حساب منتخب بوروندي بهدف دون رد في افتتاح مشواره، ثم حقق انتصار على منتخب غينيا بهدف نظيف، ثم تلقى خسارة على يد منتخب مدغشقر بهدفين دون رد في آخر جولات دور المجموعات، وإصطدم منتخب النسور في الدور الـ16 بالمنتخب الكاميروني حامل اللقب ، وتفوق عليه فى مباراة مثيرة للغاية بثلاث أهداف مقابل هدفين.

تأهل منتخب جنوب أفريقيا إلى الدور ربع النهائي من البطولة بعد فوزه على المنتخب المصري بهدف دون رد، وهو أحد المنتخبات التي تأهلت كثالث عن المجموعة الرابعة التي ضمت المغرب، ساحل العاج، ناميبيا، حيث استطاع البافانا بافانا بحصد ثلاث نقاط فقط وكانت كافية للوصول إلى دور الـ16، حيث كان مشوار منتخب جنوب أفريقيا فى دور المجموعات حيث تلقي الخسارة فى المباراة الإفتتاحية امام المنتخب الإيفواري بهدف دون رد، ثم ثم حقق انتصار وحيد امام منتخب ناميبيا وفي الجولة الأخيرة خسر امام المنتخب المغربي بهدف دون رد.

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موعد مباراة نيجيريا ضد جنوب أفريقيا والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة نيجيريا - جنوب أفريقيا استاد القاهرة الدولي الأربعاء 10 يوليو 2019 ميلادياً،

2 ذو القعدة 1440 هجرياً، 21:00 مصر، 22:00 السعودية لم يتم تحديد beIN SPORTS Max HD 1

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب نيجيريا

المركز قائمة منتخب نيجيريا حراسة المرمى أكيشوكوا إزنوا، فرانسيس أوزوهو، دانيال أكبيي الدفاع كينيث أوميرو، عبد الله شيهو، وليام تروست إيكونج، ليون بالوغون، أولا أينا، سيمي اجايي، جاميلو كولينز، شيدوزي أوازيم. الوسط جون أوبي ميكل، أليكس إووبي، ويلفريد نديدي، أوغينكارو ايتيبو، موسيس سيمون، جون أوغوشكوو، هنري أونيكورو، سامويل كالو، سامويل تشوكويز. الهجوم أحمد موسى، أوديون إيغالو، كيليتشي إيهيناتشو، فيكتور أوسيمين، بول أونواتشو.

لن يفتقد منتخب نسور نيجيريا أي لاعب في مباراة جنوب أفريقيا في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية بسبب الإصابة أو الإيقاف، وستكون جميع العناصر متاحة أمام المدرب جيرنو روهر لتحقيق الفوز والعبور إلى نصف النهائي.

الآن تمكنا من معرفة أول مبارتين في الدور ربع النهائي...👀



برأيكم أي المنتخبات ستتأهل وتُكمل طريقها لخطف اللقب الإفريقي الأغلى؟🤔#TotalAFCON2019 pic.twitter.com/Q3eHRsRTFH — CAF - عربي (@caf_online_AR) July 6, 2019

من المتوقع أن يبدأ المدرب الألماني بطريقته المعتادة منذ انطلاق البطولة، وسيدفع بألفريد جوميس في حراسة المرمى، وسيعتمد على كينيث أوميرو ووليام تروست إيكونج كثنائي قلب دفاع، وسيتواجد ويلفريد نديدي وأوغينكارو ايتيبو في مركز خط الوسط المدافع، وسيقود خط الهجوم أوديون إيجالو وخلفه أحمد موسي وأليكس إيووبي وموسيس سيمون.

التشكيل | 4-2-3-1

دانيال أكبيي

أولا أينا - كينيت أوميرو - وليام تروست - شيدوزي أوازيم

ويلفريد نديدي - أوجينكارو إيتيبو

أحمد موسي - أليكس أيووبي - موسيس سيمون

أوديون إيجالو

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب جنوب أفريقيا

المركز قائمة منتخب جنوب أفريقيا حراسة المرمى دارين كيت، رونوين ويليامز، بروس بفوما. الدفاع ثولاني هلاتشوايا، ريفالدو كويتزي، بوهلي مخوانازي، رامالوي مفاهيليلي، سيفيسو هلانتي، دانييل كاردوسو، ثامسانكا مكيزي، إينوسنت مايلا. الوسط ديان فورمان، ثولاني سيريرو، سيبوسيسو فيلاكازي، هلومفو كيكانا، بونجاني زونجو، ثيمبا زواني، كاموهيلو موكوتجو، سامويل مابوندا، فورتوني ماكارينجي، بين موتشواري. الهجوم بيرسي تاو، كيرميت إيراسموس، كيجان دوللي، ليبوهانج مابوي، ليبو موثيبا، ثيمبينكوسي لورش، لارش فيلدفيك.

لن يفتقد الفريق أي لاعب بسبب الإصابة أو الإيقاف، وستكون جميع الأوراق متاحة أمام المدرب ستيوارت باكستر لتحقيق الأنتصار أمام المنتخب النيجيري في دور الـ16.

سيبدأ المدرب صاحب ال66 عامًا بنفس طريقته المعتاد عليها مع الفريق في المباريات السابقة، وسيدفع بوهلي مخوانازي وثولاني هلاتشوايا كثنائي قلب دفاع، وسيعتمد على ليبو موثيبا وبيرسي تاو لقيادة هجوم الفريق.

التشكيل | 4-3-3

دارين كيت

سيفيسو هلانتي - بوهلي مخوانازي - ثولاني هلاتشوايا - ثامسانكا مكيزي

كاموهيلو موكوتجو - ديان فورمان - بونجاني زونجو