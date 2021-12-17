يستعد ملعب سان سيرو لاحتضان مواجهة من العيار الثقيل، تلك التي ستجمع بين فريقي ميلان ونابولي في إطار مباريات الجولة 18 من الدوري الإيطالي.

يحتل ميلان المركز الثاني برصيد 39 نقطة وبفارق نقطة عن غريمه الإنتر متصدر الترتيب، ويسعى الروسونيري لتعويض تعثره في الجولة الماضية أمام أودينيزي الذي افقده الصدارة، وتحقيق الفوز، لأنه لا مجال لإهدار المزيد من النقاط إذا ما أرد الفريق مواصلة المنافسة على اللقب.

على الجانب الآخر، تراجع نابولي كثيرًا في الأسابيع القليلة الماضية متأثرًا ببعض الإصابات وأبرزها كوليبالي، فابيان رويز وهداف الفريق أوسيمين بالإضافة إلى مشاكل تجديد عقد إنسيني، ليتواجد البارتينوبي في المركز الرابع برصيد 36 نقطة ويسعى للعودة للانتصارات بعد أن أخفق في أخر ثلاث جولات، تعادل في مباراة وخسر أمام أتالانتا وإيمبولي.

جدول مباريات الدوري الإيطالي 2021-22، القنوات الناقلة والترتيب

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة ميلان ونابولي والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة ميلان ونابولي؟

موعد مباراة ميلان ونابولي هو الأحد الموافق 19 ديسمبر 2021 على ملعب سان سيرو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:45 بتوقيت القاهرة، 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ميلان ونابولي؟

لم تحصل أي قناة تلفزيونية، على حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط هذا الموسم.

ويمكن متابعة المباراة على قناة الدوري الإيطالي الرسمية على موقع يوتيوب، أو عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ميلان - نابولي الأحد 19 ديسمبر 2021،



21:45 مصر، 22:45 السعودية يوتيوب سان سيرو

التشكيل المتوقع لميلان:

التشكيل| 4-3-3

مايك مانيان

ثيو هيرنانديز – توموري – أليسيو رومانيولي – أليساندرو فلورينزي

فرانك كيسي – ساندرو تونالي – إسماعيل بن ناصر

براهيم دياز – زلاتان إبراهيموفيتش - أليكسيس ساليمايكيرس

تشكيل نابولي المتوقع:

التشكيل| 4-2-3-1

دافيد أوسبينا

ماريو روي - خوان جيسوس - أمير رحماني - جيوفاني دي لورينزو

بيتور زيلينسكي - دييجو ديمي - إليف إيلماس

هيرفينج لوزانو - دريس ميرتينس - آدم أوناس