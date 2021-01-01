موعد مباراة مولودية الجزائر ومولودية وهران في الدوري الجزائري والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مولودية الجزائر أمام مولودية وهران في الجولة السابعة من الدوري الجزائري على ملعب 5 جويلية، وما هي القنوات الناقلة؟

يستعد ملعب 5 جويلية، لاستقبال مباراة، مولودية الجزائر، مع مولودية وهران، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الجزائري.

مولودية الجزائر، يدخل اللقاء، وهو منتشي بعد تأهله الأفريقي، في دوري أبطال أفريقيا، على حساب الصفاقسي التونسي، ويعمل على مواصلة الانتصارات المحلية، وملاحقة وفاق سطيف على صدارة الدوري.

على الجانب الآخر، يريد وهران، خطف نقاط المباراة الثلاث، والصعود إلى المربع الذهبي ولو بشكل مؤقت، ويخشى الفريق السقوط في أول هزيمة له هذا الموسم.

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وفي هذا التقرير، سنتعرف معًا على موعد مباراة مولودية الجزائر ومولودية وهران والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة مولودية الجزائر ومولودية هران؟

موعد مباراة مولودية الجزائر، مع وهران هو الإثنين 11 يناير، على ملعب 5 جويلية.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت الجزائر، الرابعة عصرًا بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مولودية الجزائر مع مولودية وهران؟

يقوم التلفزيون الجزائري، بنقل مباريات الدوري، عبر شاشاته، بالإضافة إلى بعض المباريات يتم نقلها عبر قناة الكأس القطرية.