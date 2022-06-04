موعد مباراة منتخب مصر وغينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023

تعرف على موعد مباراة مصر وغينيا في الجولة الأولى من دور المجموعات المؤهل لكأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة مرتقبة، تجمع بين مصر وغينيا في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023 في ساحل العاج.

ووضعت القرعة منتخب مصر، في المجموعة الرابعة من البطولة، برفقة مالاوي، إثيوبيا، بالإضافة إلى غينيا.

وستكون مباراة غينيا، هي الأولى للجهاز الفني الجديد للفراعنة بقيادة إيهاب جلال، والذي سيطمح إلى تقديم اوراق اعتماده للجمهور، والخروج بنقاط المباراة كاملة، بالإضافة إلى تقديم مستوى يرض الجمهور المصري.

ترتيب مجموعات تصفيات أمم إفريقيا 2023، جدول المباريات والقنوات الناقلة

وفي التقرير الآتي يطلعكم جول على موعد المباراة المقبلة لمنتخب مصر أمام غينيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

ما هو موعد مباراة مصر وغينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023؟

موعد مباراة مصر وغينيا هو الأحد 5 يونيو 2022 على استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس بحقوق بث مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023، وستذاع المباراة على شاشتها حصريًا في الشرق الأوسط.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب مصر - غينيا الأحد 5 يونيو 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS HD استاد القاهرة

تشكيل مصر المتوقع:

🔴 📸 | منتخب مصر يختتم استعداداته قبل مواجهة غينيا غداً 🇪🇬

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن إيهاب جلال تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب غينيا في التاسعة مساء غدًا الأحد في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية ٢٠٢٣ التي تستضيفها كوت ديفوار. pic.twitter.com/tEcxbF8E5W — EFA.eg (@EFA) June 4, 2022

التشكيل| 4-3-3

محمد أبوجبل

أيمن أشرف- محمود حمدي الونش- ياسر إبراهيم- عمر كمال

محمد النني- عمرو السولية- أحمد سيد زيزو

عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاج