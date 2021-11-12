موعد مباراة منتخب مصر القادمة في تصفيات كأس العالم 2022

يستضيف ستاد برج العرب بالأسكندية مباراة منتخب مصر الأخيرة في الدور الثاني من تصفيات كأس العالم 2022، والتي ستكون ضد منتخب الجابون.

انتهت المنافسة على التأهل في مجموعة الفراعنة بعد تعادلهم في المباراة الأخيرة مع أنجولا، وذلك في أعقاب فوز الجابون على ليبيا.

أصبح رصيد منتخب مصر مع انتهاء الجولة السابقة 11 نقطة، فيما صعد المنتخب الجابوني للمركز الثاني برصيد 7 نقاط.

جدول مباريات مصر في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف على موعد مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة مصر والجابون؟

موعد مباراة مصر والجابون هو يوم الثلاثاء القادم 16 نوفمبر 2021 على ستاد برج العرب.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر والجابون؟

تذاع مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2022 على قنوات أون تايم سبورت، وستُنقل مباراة مصر والجابون عبر شاشتها.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.