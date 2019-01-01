موعد مباراة منتخب مصر القادمة ضد كينيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية

تعرف على موعد مباراة منتخب مصر ضد منتخب كينيا في الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر لها في الكاميرون..

عمر خليل

يفتح ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية أبوابه لاحتضان مباراة هامة للمنتخب المصري، عندما يُلاقي نظيره منتخب كينيا يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 17 ربيع الأول 1441 هجريًا، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 والمقرر لها في الكاميرون.

وقد حقق المنتخب المصري فوزًا صعبًا على ضيفه ليبيريا في المباراة الودية الدولية الودية التي أُقيمت مساء الخميس بهدف نظيف من توقيع حمدي فتحي، ليُثار القلق داخل الأبواب المصرية لا سيما وفي ظل الأداء المتواضع.

مباراة كينيا تعد هي المباراة الرسمية الأولى للمدرب الجديد حسام البدري، والذي تولى مهمة المنتخب خلفًا لخافيير أجيري بعد الفشل المذري في كأس الأمم الإفريقية الماضية بمصر، والتي توِّج بها منتخب الجزائر.

البدري قاد منتخب مصر في مباراتين وديتين غير رسميتين، الأولى في التوقف الماضي أمام بوتسوانا وانتصر المنتخب بشق الأنفس أيضًا بهدف نظيف، فيما كانت مباراة ليبيريا هي الثانية له.

العديد من التجارب قام بها مدرب الأهلي الأسبق في سبيل الوصول للقائمة الأفضل، وشهدت مباراة ليبيريا غياب النجم محمد صلاح والمحترفين كافة لعدم بدء الجولة الدولية بشكل رسمي بعد.

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موعد مباراة مصر ضد كينيا والقنوات الناقلة

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