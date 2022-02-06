موعد مباراة منتخب مصر القادمة بعد نهائي كأس أمم أفريقيا

يستعد المنتخب المصري للمواجهة المقبلة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر 2022 بعد خسارة بطولة أمم إفريقيا.

مصر اكتفت بمركز الوصافة بعد انتهاء مواجهة السنغال بالتعادل السلبي ثم حسمت ركلات الترجيح اللقب الأول لأسود التيرانجا بنتيجة 4-2.

ويستطيع الفراعنة الأخذ بالثأر والتعويض حينما يواجه السنغال مجددًا في مصر خلال شهر مارس المقبل في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

جدول مباريات مصر في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

وفي التقرير الآتي يطلعكم جول على موعد المباراة المقبلة لمنتخب مصر بعد خسارة أمم إفريقيا.

ما هو موعد مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 2022؟

تُقام مباراة الذهاب بين مصر والسنغال يوم 24 مارس المقبل ولكن لم يتم تحديد بعد الساعة وملعب المواجهة.

ومن المتوقع أن يواجه مصر نظيره السنغال في القاهرة وربما تُقام المواجهة في ستاد برج العرب، ولكن الإعلان النهائي سيكون مطلع الشهر المقبل.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 2022؟

تذاع مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2022 على قنوات أون تايم سبورت، وستُنقل مباراة مصر والسنغال عبر شاشتها.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.