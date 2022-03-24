موعد مباراة منتخب السعودية القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

يستقبل منتخب السعودية نظيره الأسترالي في الجولة العاشرة والأخيرة من الدور الثالث في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا.

منتخب السعودية، ضمن المشاركة في كأس العالم القادم، بعد تعادله مع الصين في الجولة الأخيرة وخسارة أستراليا من اليابان، وسيدخل المباراة بهدف الاستعداد للمونديال الذي ينطلق بنهاية العام الحالي.

أما على الجانب الآخر منتخب أستراليا ضمن احتلال المركز الثالث في المجموعة، والمشاركة في الملحق الآسيوي، وسيعمل على مواصلة الاستعداد للحفاظ على آماله في المشاركة بمونديال قطر.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على موعد مباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا والقنوات الناقلة.

كيف يتأهل منتخب السعودية إلى كأس العالم 2022؟

ما هو موعد مباراة المنتخب السعودي أمام أستراليا؟

موعد مباراة المنتخب السعودي ضد أستراليا هو الثلاثاء 29 مارس 2022، على استاد الجوهرة المشعة.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية وأستراليا؟

تذاع مباريات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022 على قنوات SSC، والتي تم إطلاقها مع بداية الموسم الجديد لإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات القارية.

وستذاع مباراة السعودية وأستراليا على القناة السابعة SSC7، كما يمكنك متابعتها عبر الإنترنت من خلال شاهد أو خدمة البث المباشر من جول.